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Diyette turşu yenir mi? Diyette turşu nasıl ve ne kadar yenilebilir?

Kış ve yaz mevsimi fark etmeksizin birçok yemeğe eşlik eden turşu oldukça sevilen biri gıdadır. Turşu bağışıklığı kuvvetlendirir ve pek çok rahatsızlığa karşı koruma sağlar. Sağlıklı olması turşunun daha fazla tüketilmesindeki sebeplerdendir. Ayrıca çok sayıda doktor tarafından da önerilir. Sağlıklı beslenme ve diyet programı uygulayanların üzerinde durduğu konulardan biri de diyette tüketilmeye uygun olan yiyeceklerdir. Peki, diyette turşu yenir mi?

Diyette turşu yenir mi? Diyette turşu nasıl ve ne kadar yenilebilir?
Defne Vera Şahin

Turşu Türk kültüründeki yeri oldukça büyük ve sağlığa olan yararları saymakla bitmeyen bir besindir. Birçok sebze ve meyve türünden turşu elde edilebilmektedir. Turşu yapımı geleneksel uygulama halin almış olup dünyanın birçok yerinde ve kültüründe yer alır. Lezzetinin yanı sıra bağışıklık sistemini destekleyen vitamin ve minerallere sahiptir. Bilhassa pişmemiş sebzelerle yapılan turşular yüksek antioksidan içeriğine sahiptir. Antioksidanlar ise hücre yenilenmesini hızlandırarak yaşlanma sürecini yavaşlatabilir.

Diyette turşu yenir mi?

Turşu, diyet programı esnasında uygun şekilde tüketildiğinde sağlıklı gıda seçeneklerinden biridir. Turşular çoğunlukla düşük kalorilidir ve bu sayede zayıflamak isteyenler için cazip bir besindir. Ayrıca içeriğindeki probiyotiklerle birlikte sindirim sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Bağırsak hareketlerini düzenler ve bağışıklık sistemine fayda sağlar.

Ancak turşu söz konusu olduğunda ana maddelerinden biri olan tuz, aşırı tüketim sonucunda sağlık sorunlarına neden olabilir. Yüksek tuz oranı su tutulumunu artırırken, bu durum şişkinliğe ve kilo artışlarına sebep olabilir. Bu yüzden turşu yerken porsiyon miktarına dikkat edilmelidir. Ayrıca tuz oranının kontrol edilebildiği ev yapımı turşularının tüketilmesi de marketlerde satılan turşulara kıyasla daha sağlıklı bir seçenektir.

Diyette turşu nasıl ve ne kadar yenilebilir?

Üretilen pek çok turşu türünde yüksek oranda baharat ve tuz kullanılır. Bilhassa paketli turşular, raf ömrünün uzatılabilmesi açısından bol miktarda tuz, sirke ve koruyucu maddelerle hazırlanır. Bu da hem vücut sağlığı için hem de diyet süreci için olumsuz etkiler yaratabilir. Bununla beraber bazı turşu çeşitlerinde yüksek oranda şeker bulunur. Bu yüzden turşu tüketiminde paket açıklamasına dikkat edilmeli veya daha sağlıklı ev yapımı turşular tüketilmelidir.

Bu noktada porsiyon kontrolü yapılarak tüketilen turşuların kilo aldırmayacağı söylenebilir. Ayrıca turşu yedikten sonra bol su tüketimine de dikkat edilmelidir.

Önemli uyarı: Bu içerik tıbbi tavsiye yerine geçmez.

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Anahtar Kelimeler:
turşu diyet
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