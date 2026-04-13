Dizi dekorunu tarihi eser diye tescillemişti! Görevine son verildi

“Tozkoparan İskender” dizisindeki dekoru tarihi eser diye tescilleyen akademisyenin görevine son verildi. Kamuoyunda tartışma yaratan tescil kararı da yeni kurul kararıyla kaldırıldı.

Mehmet Hazar Gönüllü

“Tozkoparan İskender” dizisinde kullanılan bir dekorun tarihi eser sanılarak kültür varlığı olarak tescil edilmesiyle başlayan tartışma, yeni bir kararla sonuçlandı. Kamuoyunda tepki çeken süreç sonrası İstanbul 5 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nda değişikliğe gidilirken, söz konusu tescil kararı da geri alındı.

2019 yılında kullanılan dekorun tarihi eser olduğunu zannedip tescilinde rol oynayan ve ardından bir dergide “Tozkoparan’ın ilk ve tek menzil taşı” iddiasıyla akademik makale kaleme alan Dr. Ahmet Şen’in Koruma Kurulundaki görevine son verildiği ortaya çıktı.

Türkiye Gazetesi'nden Murat Öztekin'in haberine göre; Türk ve İslam Eserleri Müzesinde muhafaza altına alınan dekorun tescili de yeni kurulun kararıyla kaldırıldı. Dekorun şimdilik imha edilmeyerek depoda tutulduğu öğrenildi.

