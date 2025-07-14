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DMM'den Bayrampaşa'daki olayla ilgili açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Bayrampaşa'nın Atışalanı ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyen grubun taşkınlık çıkarması üzerine gruba müdahale etmişti. 10 kişinin gözaltına alındığı olay sonra DMM'den açıklama geldi.

DMM'den Bayrampaşa'daki olayla ilgili açıklama

DMM'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, İstanbul ilimizde yaşanan bir asayiş olayı üzerinden kamuoyunu provoke etmeye ve gerçeği çarpıtmaya yönelik dolaşıma sokulan mesnetsiz iddialar, dezenformasyon ürünüdür ve olayın asıl mahiyetini kesinlikle yansıtmamaktadır.

Doğrusu; İstanbul Bayrampaşa ilçesi Atışalanı Caddesi üzerinde seyir halindeki bir araçta yüksek sesle müzik dinleyen şahıslar polis devriyesi tarafından uyarılmış, şahıslar bu uyarıya karşılık müzik sesini artırmış ve güvenlik güçlerimize yönelik tehdit, hakaret ve fiziki müdahalede bulunmuşlardır.

Olay yerine gelen takviye ekiplerce duruma müdahale edilerek ilgili şahıslar gözaltına alınmıştır. Sonrasında Bayrampaşa Polis Merkezi önüne gelen yaklaşık 100 kişilik bir grup tarafından taşkınlık çıkarılması üzerine de güvenlik güçleri tarafından kalabalık dağıtılmış; taşkınlık çıkaran bazı şahıslar bu esnada gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında “Görevli Memura Mukavemet”, “Tehdit”, “Hakaret” ve “Kasten Yaralama” suçlarından adli işlem başlatılmıştır. Olayın etnik kimlik, dil veya müzik tercihi ile ilgisi bulunmamakta; yaşananlar, görevli memura mukavemet ve kamu düzenini bozma eylemleri çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Güvenlik güçlerimize yönelik itibarsızlaştırma kampanyalarının bir parçası niteliğindeki dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaların esas alınması önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa'da yapılan tüm uyarılara rağmen yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden grup, polislere saldırıp tehdit edince gözaltına alındı. Ardından polis merkezi önünde taşkınlık çıkaran şahıslar da tüm uyarılara rağmen dağılmayınca havaya ateş açıldı. Her iki olayda 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa
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