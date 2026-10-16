DMM'den "Bireysel Emeklilik Sistemi'nden kitlesel çıkışlar yaşandığı" iddialarına yalanlama

İletişimBaşkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bir sosyal medya hesabından yapılan bireysel emeklilik sistemiyle ilgili asılsız iddiayı yalanladı.

"BES'TEN CİDDİ ÇIKIŞLAR VAR" İDDİALARINA DMM'DEN YALANLAMA

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan 'sermaye piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) kitlesel çıkışlar yaşandığı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Güncel BES istatistikleri incelendiğinde sistemde olumsuz bir seyir bulunmamaktadır.

"YALNIZCA RESMİ AÇIKLAMALARA İTİBAR EDİNİZ"

Aksine, son bir ayda 100 binden fazla net sözleşme artışı gerçekleşmiş ve sisteme ciddi miktarda yeni kaynak girişi olmuştur. BES sunduğu devlet katkısı, güven ve istikrar ortamı ile büyümesini güçlü bir şekilde sürdürmektedir. Kamuoyunu asılsız paylaşımlarla yanıltmayı, piyasalarda güvensizlik ve huzursuzluk oluşturmayı amaçlayan spekülatif içeriklere itibar edilmemesi; yalnızca yetkili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır