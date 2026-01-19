HABER

DMM'den DEAŞ iddiasına yanıt! "Tamamen asılsız"

DMM yaptığı açıklamada Türkiye’nin desteği ile Suriye ordusu tarafından DEAŞ’lı teröristlerin serbest bırakıldığı iddiasının asılsız olduğunu açıkladı.

DMM'den DEAŞ iddiasına yanıt! "Tamamen asılsız"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Suriye’de yaşanan süreçte Türkiye’nin desteği ile Suriye ordusu tarafından DEAŞ’lı teröristlerin serbest bırakıldığı iddiasının asılsız olduğunu açıkladı.

"TAMAMEN ASILSIZDIR"

"TAMAMEN ASILSIZDIR"

DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Suriye'de yaşanan süreçte Türkiye'nin desteği ile Suriye ordusu tarafından DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakıldığı iddiası tamamen asılsızdır. DEAŞ'a karşı bölgede en güçlü mücadeleyi veren ve DEAŞ terör örgütüne bugüne kadar en büyük darbeyi vuran ülkenin Türkiye olduğu bilinen açık bir gerçektir. Kamuoyunun ve asırlardır aynı coğrafyayı, birçok müşterek değeri paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın bu tarz asılsız iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

İletişim Başkanlığı
