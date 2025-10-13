HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

DMM'den "Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var" iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den "Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var" iddiasına yalanlama

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu içeriklerin gerçeği yansıtmayan, kamuoyunda yanlış algı oluşturmayı amaçlayan ve afetzedelerin hassasiyetini istismar eden yanıltıcı paylaşımlar olduğu belirtildi.

Hatay'da depremin ardından kurulan tüm çadırkentlerin, barınma ihtiyacının karşılanması ve kalıcı konutlara geçiş sürecinin başlamasıyla birlikte, 20 Eylül 2023'ten itibaren tamamen kaldırıldığı, hiçbir vatandaşın çadırkentlerde kalmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hatay ilimizde 84 bin 247 konut ve 2 bin 507 iş yeri olmak üzere toplamda 86 bin 754 bağımsız bölümün kurası çekilmiş, hak sahipleri belirlenmiş, vatandaşlarımızın tamamının kalıcı konutlarına yerleşmeleri için çalışmalar kararlılıkla yürütülmektedir. Bu kapsamda hak sahiplerine kalıcı konutların teslimi peyderpey yapılmakta, teslim süreci devam ederken vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçları tahsis edilen geçici konutlarda veya konteyner kentlerde karşılanmaktadır. Sosyal medyada 'çadırlarda yaşam devam ediyor' iddiası, saha gerçekleriyle bağdaşmayan paylaşımlar olup, resmi kurumların açıklamaları dışındaki asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zirveye damga vuran diyalog! "Sigarayı bıraktırmam lazım"Zirveye damga vuran diyalog! "Sigarayı bıraktırmam lazım"
Sosyal medya platformlarındaki özellik ChatGPT'ye geliyor!Sosyal medya platformlarındaki özellik ChatGPT'ye geliyor!

Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.