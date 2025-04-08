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DMM'den İmamoğlu iddiasına açıklama! "Asılsızdır"

“AFAD tarafından kurulan konteyner kentte, İmamoğlu için imza atan veya toplayanlar tespit edilirse konteyner kentten çıkarılacak” iddialarına açıklama geldi. DMM yaptığı açıklamada iddianın asılsız olduğu aktarıldı.

DMM'den İmamoğlu iddiasına açıklama! "Asılsızdır"
Recep Demircan

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden sosyal medyada gündem olan bir iddiaya açıklama geldi. İddiada “AFAD tarafından kurulan konteyner kentte, İmamoğlu için imza atan veya toplayanlar tespit edilirse konteyner kentten çıkarılacak” ifadeleri yer alıyordu.

DMM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “AFAD tarafından kurulan konteyner kentte, İmamoğlu için imza atan veya toplayanlar tespit edilirse konteyner kentten çıkarılacak” iddiaları manipülasyon içermektedir.

Geçici Konaklama Merkezlerinden vatandaşların tahliye işlemleri, yönerge ve genel emir kapsamında yapılmaktadır. Bahse konu haberde yer alan mesajlaşma görüntüsü herhangi bir kamu görevlisi tarafından paylaşılmamış olup ilgili mesaja ilişkin AFAD tarafından inceleme başlatılmıştır.

AFAD Başkanlığı tarafından kurulan Geçici Konaklama Merkezlerinde faaliyetlerde bulunmak isteyen sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin faaliyetleri izne tabidir. Herhangi bir sivil toplum kuruluşunun veya siyasi partinin konteyner kentlere girerek muhtelif saiklerle izinsiz imza toplaması veya propaganda yapması yasaktır.

Konuyla ilgili herhangi bir depremzedenin konteyner kentten çıkarılması söz konusu değildir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İletişim Başkanlığı ekrem imamoğlu operasyonu
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