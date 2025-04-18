DMM'den, İmamoğlu'nun 'TOKİ' iddialarına yalanlama! "Sosyal projelerin herhangi bir tutukluluk süreciyle ilgisi bulunmamaktadır"

İmamoğlu dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:
"Yokluğumu fırsat bilip "Kanal İstanbul" denen rant ve talan projesi uğruna Avrupa Yakası’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar.
Bu kez alelacele TOKİ'yi devreye almışlar. Dozer ve iş makinelerini mutlak koruma alanının içine, suyun dibine kadar sokmuşlar. İBB’nin ve İSKİ’nin resmi uyarılarını dikkate almadıkları gibi Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sazlıdere Barajı’nın içme suyu kullanım oranını %100’den %0’a indirmişler. Bunu hiç utanmadan kamuoyundan saklayıp, İSKİ’ye bile bildirmemişler"
İmamoğlu'nun bu iddiasının arından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yayınladı ve İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı.
Bahsi geçen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'da TOKİ tarafından yürütülen bir konut projesi ile ilgili ortaya atılan iddialar doğru değildir.
TOKİ tarafından yürütülen rutin bir sosyal konut projesinin herhangi bir tutukluluk süreciyle ilgisi bulunmamaktadır.
Bahse konu konut projesi, iddia edildiği gibi lüks konutlara yönelik değildir. Aksine Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul Arnavutköy Sazlıbosna'da TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olabilmesi için başlatılmıştır. Konut projesinin, Kanal İstanbul projesiyle de hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
Proje kapsamında imar planları 3 etap halinde 2021 yılında kesinleşmiştir. 26 Aralık 2024 tarihinde etaplar halinde ihaleler yapılmaya başlanmıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz"
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