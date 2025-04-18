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DMM'den, İmamoğlu'nun 'TOKİ' iddialarına yalanlama! "Sosyal projelerin herhangi bir tutukluluk süreciyle ilgisi bulunmamaktadır"

Hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu dün bir iddiaya yer vermişti. İmamoğlu, "Sazlıdere Barajı’nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar. Bu kez alelacele TOKİ'yi devreye almışlar" iddiasında bulundu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı. Açıklamada "Rutin bir sosyal konut projesinin herhangi bir tutukluluk süreciyle ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

DMM'den, İmamoğlu'nun 'TOKİ' iddialarına yalanlama! "Sosyal projelerin herhangi bir tutukluluk süreciyle ilgisi bulunmamaktadır"
Melih Kadir Yılmaz

İmamoğlu dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Yokluğumu fırsat bilip "Kanal İstanbul" denen rant ve talan projesi uğruna Avrupa Yakası’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar.

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"KAMUOYUNDAN SAKLAYIP İSKİ'YE BİLE BİLDİRMEMİŞLER"

Bu kez alelacele TOKİ'yi devreye almışlar. Dozer ve iş makinelerini mutlak koruma alanının içine, suyun dibine kadar sokmuşlar. İBB’nin ve İSKİ’nin resmi uyarılarını dikkate almadıkları gibi Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sazlıdere Barajı’nın içme suyu kullanım oranını %100’den %0’a indirmişler. Bunu hiç utanmadan kamuoyundan saklayıp, İSKİ’ye bile bildirmemişler"

DMM'DEN İMAMOĞLU'NUN İDDİASINA YALANLAMA

İmamoğlu'nun bu iddiasının arından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yayınladı ve İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı.

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"HERHANGİ BİR TUTUKLULUK SÜRECİYLE İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Bahsi geçen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da TOKİ tarafından yürütülen bir konut projesi ile ilgili ortaya atılan iddialar doğru değildir.

TOKİ tarafından yürütülen rutin bir sosyal konut projesinin herhangi bir tutukluluk süreciyle ilgisi bulunmamaktadır.

"DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZIN KONUT SAHİBİ OLABİLMESİ İÇİN BAŞLATILMIŞTIR"

Bahse konu konut projesi, iddia edildiği gibi lüks konutlara yönelik değildir. Aksine Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul Arnavutköy Sazlıbosna'da TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olabilmesi için başlatılmıştır. Konut projesinin, Kanal İstanbul projesiyle de hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Proje kapsamında imar planları 3 etap halinde 2021 yılında kesinleşmiştir. 26 Aralık 2024 tarihinde etaplar halinde ihaleler yapılmaya başlanmıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu TOKİ İletişim Başkanlığı
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