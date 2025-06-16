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DMM'den 'MOSSAD' iddialarına yalanlama! "Gerçek dışıdır"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, "‘İran-Türkiye Bazargan Sınır Kapısı’nda olağandışı bir yoğunluk var, MOSSAD unsurları kontrolsüz göç yoluyla ülkeye sızabilir’ iddiası gerçek dışıdır" denildi.

DMM'den 'MOSSAD' iddialarına yalanlama! "Gerçek dışıdır"
Melih Kadir Yılmaz

DMM’nin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Görüntüler, iddia edildiği gibi Gürbulak Sınır Kapısı'nda değil, Van’daki Kapıköy Sınır Kapısı’nda kaydedildiği tespit edilmiştir. Ayrıca bu görüntüler, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim başlamadan önce, 3 Haziran tarihinde kaydedilmiştir. İçişleri Bakanlığımız ve ilgili güvenlik birimlerimiz hem Kapıköy hem de Gürbulak sınır kapılarında olağandışı bir hareketlilik, yoğunluk veya düzensiz geçiş durumu bulunmadığını teyit etmektedir.

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"YALNIZCA 25-30 KİŞİNİN BULUNDUĞU BİLGİSİ ALINMIŞTIR"

İranlı yetkililerle yapılan temaslarda da kendi sınırlarında yalnızca 25-30 kişinin bulunduğu bilgisi alınmıştır. Hudutlarımız, güvenlik birimlerimiz tarafından 7/24 esasına dayalı olarak, en ileri teknolojiye sahip fiziki güvenlik sistemleri ile kontrol altında tutulmaktadır. Söz konusu görüntü ve iddiaların, kamuoyunu yanıltmak, toplumsal infial oluşturmak, yabancı düşmanlığını körüklemek ve istikrarsızlık algısı yaratmak amacı taşıdığı değerlendirilmektedir. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgilerin paylaşılması TCK 217/A uyarınca suçtur" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mossad iddia
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