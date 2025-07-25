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DMM'den "Muğla ormanlarının yüzde 70'i maden ruhsatı kapsamına alındı" iddialarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Muğla'daki ormanların yüzde 70'i ile toprak alanlarının yüzde 60'ının maden ruhsatı kapsamına alındığı iddialarına ilişkin, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın resmi verilerine göre, Muğla ilinde madencilik faaliyetinin fiilen yürütüldüğü kazı alanlarının il yüz ölçümüne oranı yalnızca yüzde 0,44'tür." ifadesini kullandı.

DMM'den "Muğla ormanlarının yüzde 70'i maden ruhsatı kapsamına alındı" iddialarına ilişkin açıklama

Başkanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada "Muğla ormanlarının yüzde 70'i, topraklarının ise yüzde 60'ı maden ruhsatı kapsamına alınmış durumda" şeklinde yer alan paylaşımların, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açık bir dezenformasyon olduğu aktarıldı.

"KAZI ALANLARININ İL YÜZ ÖLÇÜMÜNE ORANI YALNIZCA YÜZDE 0,44'TÜR"

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın resmi verilerine göre, Muğla ilinde madencilik faaliyetinin fiilen yürütüldüğü kazı alanlarının il yüz ölçümüne oranı yalnızca yüzde 0,44'tür" bilgisi paylaşılan açıklamada, bu oranın, iddialarda öne sürülen yüksek yüzdelerin gerçekle hiçbir ilgisinin olmadığını açıkça ortaya koyduğu belirtildi.

"MANİPÜLATİF VE KASITLI OLARAK YANILTICI BİLGİLER İÇEREN PAYLAŞIMLAR"

Açıklamada, işletme izni verilen alanların toplam il yüz ölçümüne oranın yüzde 9,48 düzeyinde olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ancak bu alanların tamamında aktif madencilik faaliyeti yürütülmemekte olup, izin alınan alanların çoğu potansiyel ve sınırlı kapsamdadır. Ülke genelinde ise orman alanlarında geçici olarak madencilik faaliyetlerine tahsis edilen alanlar, tüm orman varlığımızın yalnızca binde 3'üne tekabül etmektedir. Bu da Türkiye'de orman alanlarını koruma politikasının etkili olduğunu ve madencilik faaliyetlerinin fiilen çok sınırlı bir düzeyde kaldığını göstermektedir. Kamuoyunun, manipülatif ve kasıtlı olarak yanıltıcı bilgiler içeren paylaşımlara karşı dikkatli olması büyük önem taşımaktadır."

(AA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla İletişim Başkanlığı orman yangını
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