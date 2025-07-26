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DMM'den 'Türkiye'nin buğdayda ithalata bağımlı hale geldiği' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bası sosyal medya hesaplarında yer alan "Türkiye buğdayda dışa bağımlı hale geldi, üretim 18 milyon ton seviyesinde kaldı, 7 ila 10 milyon ton arasında ithalat yapılacak" şeklindeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, buğday üretiminin son yıllarda artış eğiliminde olduğu vurgulandı.

DMM'den 'Türkiye'nin buğdayda ithalata bağımlı hale geldiği' iddialarına yalanlama
Mustafa Fidan

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’nin buğday üretimi ve ithalatıyla ilgili kamuoyunda dolaşan ve bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Türkiye’nin buğdayda ithalata bağımlı hale geldiği yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

DMM den Türkiye nin buğdayda ithalata bağımlı hale geldiği iddialarına yalanlama 1

"AMAÇ KAMUOYUNU YANILTMAK"

DMM açıklamasında, Türkiye'nin 2005 yılından bu yana dünya buğday unu ihracatında lider, makarna ihracatında ise ikinci sırada yer aldığına dikkat çekilerek, bu başarıların görmezden gelinmesinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
buğday İletişim Başkanlığı İthalat
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