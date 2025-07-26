DMM'den 'Türkiye'nin buğdayda ithalata bağımlı hale geldiği' iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’nin buğday üretimi ve ithalatıyla ilgili kamuoyunda dolaşan ve bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Türkiye’nin buğdayda ithalata bağımlı hale geldiği yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"AMAÇ KAMUOYUNU YANILTMAK"

DMM açıklamasında, Türkiye'nin 2005 yılından bu yana dünya buğday unu ihracatında lider, makarna ihracatında ise ikinci sırada yer aldığına dikkat çekilerek, bu başarıların görmezden gelinmesinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ifade edildi.