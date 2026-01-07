HABER

DMM: "Sosyal Konut Projesi’nin taksit ödemeleriyle ilgili paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, ‘500 bin Sosyal Konut Projesi’nin taksit ödemeleriyle ilgili yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM’nin sanal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, ‘500 Bin Sosyal Konut Projesi’nin taksit ödemeleriyle ilgili yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ülke genelinde yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde başvuru süreçleri tamamlanmış olup, hak sahipliğinin belirlenmesine yönelik kura çekimleri devam etmektedir.

"RESMİ KURUMLAR TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMALARIN ESAS ALINMASI RİCA OLUNUR"

Hak sahipleri belirlendikten sonra gerçekleşecek olan konut belirleme kuralarının ardından satış sürecine ilişkin gerekli işlemler başlayacaktır. Dolayısıyla, bu aşamada 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde ilan edilen şartlarda herhangi bir değişiklik yoktur. Kamuoyunun yalnızca yetkili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları esas alması önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

07 Ocak 2026
07 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
