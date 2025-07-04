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DMM, 'Türkiye, İsrail'e 393,7 milyon dolarlık ihracat yaptı' iddiasını yalanladı

Ticaret Bakanlığı Türkiye'nin İsrail'le dış ticaret bağının kalmadığını belirttiği halde, ihracatın devam ettiğine dair haberler yayımlanmaya devam ediliyor.

DMM, 'Türkiye, İsrail'e 393,7 milyon dolarlık ihracat yaptı' iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan, "Türkiye, İsrail'e ilk 5 ayda 393,7 milyon dolarlık ihracat yaptı" iddiasının tümüyle yalan olduğunu vurgulayan bir açıklama yayımladı.

DMM, yapılan haberlerin dezenformasyon ürünü olduğunu bildirdi.

"KASITLI ÇARPITMA"

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan, 'Türkiye, İsrail'e ilk 5 ayda 393,7 milyon dolarlık ihracat yaptı' iddiası tümüyle yalan ve dezenformasyon ürünüdür. Bu kasıtlı çarpıtma, kamuoyunu manipüle etme ve devletimizin resmi kurumlarını itibarsızlaştırma çabasından başka bir şey değildir." ifadeleri yer aldı.

İHRACAT, İTHALAT VE TRANSİT TİCARET İŞLEMLERİ DURDU”

Türkiye'nin, 2 Mayıs 2024'te aldığı kararla, İsrail ile arasındaki bütün ürün gruplarındaki ihracat, ithalat ve transit ticaret işlemlerini hem gümrüklerde hem de serbest bölgelerde istisnasız bir şekilde durdurduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bu tarihten itibaren ülkemizden İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi ya da İsrail'den ülkemize ulaşan hiçbir sevkiyat bulunmamaktadır. İsrail'e yönelik gümrük sistemimiz kapalı kalmaya devam etmektedir. Öte yandan, Filistin Devleti'nin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Ticaret Bakanlığımız ile Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı arasında imzalanan 'Türkiye-Filistin Devlet Protokolü' uyarınca kurulan ticaret mekanizması aktif olarak işlemeye devam etmektedir.

DMM, Türkiye, İsrail e 393,7 milyon dolarlık ihracat yaptı iddiasını yalanladı 1

"FİLİSTİN'E İHRACAT, İSRAİL'İN KONTROLÜNDEKİ LİMANLAR ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞİYOR"

Geçtiğimiz yıl Türkiye'den Filistin'e gerçekleşen ihracat 797 milyon dolar seviyesindedir. Ancak Filistinli kardeşlerimizle yapılan bu ticaret, İsrail kontrolündeki limanlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, İsrail'in 'sözde' verilerine dayanarak Türkiye'nin İsrail'e ihracat yaptığının iddia edilmesi, yalnızca devletimizin resmi kurumlarını itibarsızlaştırmayı ve kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen bir karalama kampanyasıdır.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Bu vesileyle belirtmek isteriz ki, İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırımı en sert şekilde lanetliyor, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha kararlılıkla vurguluyoruz.

(AA)

04 Temmuz 2025
04 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İsrail İletişim Başkanlığı İhracat
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