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DMM, ülke genelinde çıkan yangınlarda son durumu paylaştı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye genelinde yaşanan 111 yangından 106’sının kontrol altına alındığı duyuruldu.

DMM, ülke genelinde çıkan yangınlarda son durumu paylaştı
Mustafa Fidan

Farklı illerimizde çıkan yangınların birçoğunun söndürüldüğü öğrenilirken, bazı illerimizde ise yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Ülke genelinde çıkan yangınlarda son durumu Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) paylaştı.

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"48 SAAT İÇERİSİNDE ÜLKE GENELİNDE TOPLAM 111 YANGIN MEYDANA GELMİŞTİR"

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

Ülkemiz genelinde yaşanan yangınlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek gereği hasıl olmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığımızın hızlı ve etkin müdahaleleri sonucunda ülke genelinde çıkan 111 yangından 106'sı kontrol altına alınmıştır. 27-28 Haziran tarihleri arasında, 48 saat içerisinde ülke genelinde toplam 111 yangın meydana gelmiş; bu yangınların 49'u orman yangını, 62'si ise ziraat yangını olarak kayıtlara geçmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın hızlı ve etkin müdahaleleri sonucunda bu yangınlardan 106'sı kontrol altına alınmıştır. Halihazırda devam eden 5 orman yangınına ise ilgili ekipler aralıksız olarak müdahale etmektedir.

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"BU ZORLU SÜREÇTE RESMİ KAYNAKLAR DIŞINDAKİ BİLGİLERE İTİBAR EDİLMEMESİ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Yangınlar hakkında yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Meteorolojik koşulların yangın riski açısından oldukça kritik seyrettiği şu günlerde, özellikle yüksek sıcaklıklar, düşük nem oranları ve kuvvetli rüzgarlar yangınların hızlı yayılmasına yol açabilmektedir. Buna karşılık kara ve hava unsurları azami gayretle görev yapmakta; riskli bölgelere ilave ekip ve ekipman takviyeleri sağlanmakta; gelişmeler anlık takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi tarafından sağlanmaktadır.

Bu zorlu süreçte resmi kaynaklar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi, doğru ve güvenilir bilgi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün resmî duyurularının takip edilmesi önem arz etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı orman yangını
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