HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Doçentin sır ölümü! Rize'de 10'uncu kattaki balkondan düştü

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna evinin 10'uncu katındaki balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Doçentin sır ölümü! Rize'de 10'uncu kattaki balkondan düştü

Rize'de 10'uncu kattaki evinin balkonundan düştüğü iddia edilen akademisyen yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna (44), Fener Mahallesi'nde bir binanın 10'uncu katındaki dairesinin balkonundan beton zemine düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, iki çocuk annesi Turna'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, Rize Adli Tıp Şube Müdürlüğüne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden Turna için taziye mesajı yayımlandı.

Mesajda, "Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Gülçin Bilgin Turna vefat etmiştir. Öğretim üyemize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve üniversitemiz camiasına başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Melikgazi Belediyesi ekipleri rüzgar mesaisindeMelikgazi Belediyesi ekipleri rüzgar mesaisinde
Çarşamba’da jandarmadan uyuşturucu operasyonuÇarşamba’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Öğretim üyesi Doçentlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı! Mazlum Abdi detayı...

Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı! Mazlum Abdi detayı...

Antalya'dan kalkan uçakta kavga! Acil iniş yapıldı

Antalya'dan kalkan uçakta kavga! Acil iniş yapıldı

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.