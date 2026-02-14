HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eğirdir Gölü’nde balık avlarken tekneden düşen adam boğuldu

Eğirdir Gölü’nde balık tutmak için tekne ile açılan 64 yaşındaki adam, dengesini kaybederek düştüğü gölde hayatını kaybetti.

Eğirdir Gölü’nde balık avlarken tekneden düşen adam boğuldu

Olay, öğle saatlerinde Senirkent ilçesi Gençali köyü Eğirdir gölü Hoyran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tekne ile göle açılan Tevfik Elmas (64) ağ ile balık avladığı sırada dengesini kaybederek bir anda suya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Arama çalışmalarına Senirkent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri öncülük ederken, AFAD personeli de destek verdi. Ayrıca Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı Bot Timi’nin olay yerine ulaşarak göl yüzeyinde ve kıyı hattında arama faaliyetlerine katıldığı bildirildi. Aynı zamanda bölgede havadan destekli arama kurtarma faaliyetleri de kameralara yansıdı. Ekiplerin göl üzerinde ve su altında yürüttüğü çalışmalar sonucunda Tevfik Elmas’a ulaşıldı. Sağlık ekipleri kıyıya çıkartılan Elmas’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eğirdir Gölü’nde balık avlarken tekneden düşen adam boğuldu 1

Eğirdir Gölü’nde balık avlarken tekneden düşen adam boğuldu 2

Eğirdir Gölü’nde balık avlarken tekneden düşen adam boğuldu 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göz muayenesine gitti kalbindeki tehlike ortaya çıktı!Göz muayenesine gitti kalbindeki tehlike ortaya çıktı!
İngiltere'den tansiyonu yükselten adım! Harekete geçtiler: Uçak gemisi taarruz grubunu gönderiyorlarİngiltere'den tansiyonu yükselten adım! Harekete geçtiler: Uçak gemisi taarruz grubunu gönderiyorlar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Eğirdir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

Antalya'dan kalkan uçakta kavga! Acil iniş yapıldı

Antalya'dan kalkan uçakta kavga! Acil iniş yapıldı

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.