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Doğa koruma ekipleri yaban domuzları için harekete geçti

Aydın ve Muğla’da domuzların yerleşim yerlerindeki görüntülerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya mecralarında Muğla Marmaris ve Aydın Kuşadası’nda yaban domuzlarının yerleşim yerlerine indiğine dair haberler yer almakta ve çeşitli görüntüler paylaşılmaktadır.

Doğa koruma ekipleri yaban domuzları için harekete geçti
Çiğdem Sevinç

Aydın ve Muğla’da domuzların yerleşim yerlerindeki görüntülerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya mecralarında Muğla Marmaris ve Aydın Kuşadası’nda yaban domuzlarının yerleşim yerlerine indiğine dair haberler yer almakta ve çeşitli görüntüler paylaşılmaktadır. Bu durum karşısında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ivedilikle harekete geçilmiştir. Gerek vatandaşların güvenlik endişesi duyması gerekse de tarım alanlarına zarar vermesi sebebiyle yaban domuzları ile mücadele kapsamında, yerleşim alanları içerisinde uygun bölgelerde termal kameralı dron ile envanter çalışması yapılarak yaban domuzu yuvalama alanları tespit edilmiştir. Kaymakamlık, kolluk kuvvetleri, tarım, orman ve sağlık birimlerinin yer aldığı bir komisyon kurulmuş ve gerekli tedbirler hızla alınmıştır.

Doğa koruma ekipleri yaban domuzları için harekete geçti

Belediyeler ile görüşülerek çöplerin düzenli toplanması istenmiş, muhtarlar ile iş birliği toplantıları düzenlenerek, mücadele yöntemleri görüşülmüş ve uygulamaya konulmuştur. Yerleşim yerleri dışında yemleme çalışması başlatılmış ve yaban domuzlarının şehir dışına yönelmesi sağlanmıştır. Söz konusu hayvanların vatandaşlar tarafından beslenmesinin önlenmesi için yerleşim yerlerinde anonslar yapılmış, basın kuruluşları ile ortak faaliyetler yürütülmüş ve okullarda bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yaban domuzlarının yakalanmasına yönelik kafesler imal edilerek araziye yerleştirilmiştir. Ayrıca sürek avı faaliyetleri başlatılmış olup yaban domuzlarını etkisiz hale getirme çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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