Doğa tutkunları Musaözü Göleti’nde buluştu

Göletin huzurlu atmosferinde karavanlarını konuşlandıran dernek üyeleri, hem sonbaharın tadını çıkardı hem de derneğin gelecek dönem yol haritasını belirlemek üzere bir araya geldi. Buluşmada, karavan turizminin geliştirilmesi ve güvenli kamp alanlarının artırılması konuları öne çıktı.

Karavan sahipleri adına konuşan Mustafa Argun, "Yıllardır karavanla Türkiye'nin dört bir yanını geziyoruz. Çok güzel tecrübeler edindik ancak kamp alanları ve yasal düzenlemeler gibi konularda hep bireysel hareket etmek zorunda kalıyorduk. Bundan sonra derneğimizin belirleyeceği güvenli alanlarda, dayanışma içinde olacağız. Ortak sorunlara artık ortak çözümler üreteceğiz" dedi.