HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Doğa tutkunları Musaözü Göleti’nde buluştu

Kütahya ve çevresinde karavan yaşamını benimseyen doğa tutkunları, resmi bir çatı altında birleşmenin heyecanını yaşadı. Kütahya Kamp ve Karavan Derneği, ilk büyük buluşmasını Eskişehir’in doğal güzelliklerinden Musaözü Göleti’nde gerçekleştirdi.

Doğa tutkunları Musaözü Göleti’nde buluştu

Göletin huzurlu atmosferinde karavanlarını konuşlandıran dernek üyeleri, hem sonbaharın tadını çıkardı hem de derneğin gelecek dönem yol haritasını belirlemek üzere bir araya geldi. Buluşmada, karavan turizminin geliştirilmesi ve güvenli kamp alanlarının artırılması konuları öne çıktı.

Karavan sahipleri adına konuşan Mustafa Argun, "Yıllardır karavanla Türkiye’nin dört bir yanını geziyoruz. Çok güzel tecrübeler edindik ancak kamp alanları ve yasal düzenlemeler gibi konularda hep bireysel hareket etmek zorunda kalıyorduk. Bundan sonra derneğimizin belirleyeceği güvenli alanlarda, dayanışma içinde olacağız. Ortak sorunlara artık ortak çözümler üreteceğiz" dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu’da 500 yıllık cami, ilk günkü ihtişamını koruyorBolu’da 500 yıllık cami, ilk günkü ihtişamını koruyor
Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybettiOtomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kütahya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"

ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Pedofili sapığın evinden iğrenç detaylar! Dosyadaki ünlülerin o fotoğrafları...

Pedofili sapığın evinden iğrenç detaylar! Dosyadaki ünlülerin o fotoğrafları...

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.