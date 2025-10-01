Doğa yürüyüşü sırasında fenalaştı

Edinilen bilgiye göre, doğa yürüyüşüne çıkan bir vatandaş yürüyüş sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı. Yanındakiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Bazı mahalle sakinlerini de katıldığı çalışmalar sonucunda rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tekneyle karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen ve tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır