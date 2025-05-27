Doğa yürüyüşünde kaybolmuştu: İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun cansız bedenine ulaşıldı!

Küçükkuyu'ya bağlı Adatepebaşı köyü Gürleyik Şelalesi mevkisinde doğa yürüyüşüne çıktıktan bir süre sonra Bartu'nun yanlarında olmadığını fark eden grup üyeleri, durumu jandarmaya bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Bartu'nun bulunması için jandarma, AFAD, AKUT ekipleri, dalgıçlar ve arama kurtarma köpeklerinin katılımıyla bölgede arama çalışması başlatıldı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Çanakkale Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, arama çalışmaları sonucu yürüyüş güzergahı civarında Bartu'nun cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Arama çalışmalarına ilişkin bilgilerin de aktarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kazdağı'nda yürüyüş yaptığı sırada, Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Adatepebaşı köyü Gürleyik Şelalesi civarında kaybolan vatandaşımızın bulunması için jandarma, AFAD, AKUT, UMKE ve çevre illerden gelen destek ekipleri ve bölge halkının katılımıyla kapsamlı arama kurtarma çalışmaları yürütülmüştür. Yapılan çalışmalar neticesinde, saat 19.34 itibarıyla vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

Bartu'nun ölüm nedenine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

YÜKSEKTEN DÜŞMÜŞ HALDE BULUNDU

Pazar günü bir grup arkadaşıyla doğa yürüyüşüne çıktıktan bir süre sonra kaybolan ve yapılan aramalar sonucu yürüyüş güzergahına yakın bir mevkide yüksekten düşmüş vaziyette cansız bedenine ulaşılan Bartu'nun cenazesinin getirilmesi için AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgeye sevk edildi.

Saat 21.30'da yürüyüş güzergahına giriş yapan ekipler, Bartu'nun zorlu bir konumda bulunan cenazesini alarak saat 01.00'da toplanma alanına döndü.

KIZI VE EŞİ CENAZEYİ BEKLEDİ

Bartu'nun kızı Kutsal, eşi Seval Bartu da Adatepebaşı köyünde yakınlarıyla cenazenin getirilmesini bekledi.

Otopsi için cenazesi Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Bartu'nun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde düzenlenecek törenin ardından memleketi Van'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

(AA)