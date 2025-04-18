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Doğada nadir görülüyor: Amasya'da Nisan'da ‘kar ruloları' oluştu!

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı bin 200 rakımlı Dereli Ormanı'nda Nisan ayında beklenmedik şekilde yağan kar yağışı sonrası doğada nadir görülen kar ruloları oluştu. İnsan eli değmemiş bölgede Şubat ve Mart aylarında da benzer görüntülere rastlanmıştı.

Doğada nadir görülüyor: Amasya'da Nisan'da ‘kar ruloları' oluştu!

Doğada nadir görülen kar rulolarının güzelliği karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlardan Hasan Hüseyin Çelik, "Ben Nisan'da pek olduğunu görmedim. Birde bu Dereli'nin yaylalarında kar ruloları oluşuyor. Onlarda böyle gül şeklinde oluyor. Onlarda bizi şaşırttı yani. Kar ruloları yukarıdan aşağıya yuvarlanarak top halinde oluyor sonra yuvarlana yuvarlana aşağıya gidiyor" dedi.

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Kar ruloları ava sıcaklığının sıfır dereceye yakın olduğu dönemlerde ve karın yüzeyinin de hâlâ yapışkan olduğu şartlarda oluşan kar ruloları, rüzgârın zemindeki karı yüzeyden koparıp yuvarlamaya başlamasıyla büyüyor.

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Doğada çok ender rastlanan bu doğal yapıların oluşması için ısı, arazi yapısı, kar türü, rüzgâr hızı ve açısı gibi pek çok doğal etkenin bir arada bulunması gerekiyor.

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Kar ruloları, bölgeye tesadüfen giden gezginler tarafından da görüntülenmişti.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Amasya kar
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