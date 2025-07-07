Doğada yaralı bulunan kızıl şahini veteriner sahiplendi

Amanos Dağları'nda yürüyüş yapan doğaseverler, bir süre önce yol kenarında yaralı halde buldukları kızıl şahini veteriner hekim Yusuf Yıldızgil'e teslim etti.

Tedavisini gerçekleştiren Yıldızgil, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızıl şahine kliniğe doğaseverler tarafından getirildiğini hatırlattı.

Şahinin kendisine ulaştığında çok yorgun ve bitkin halde olduğunu anlatan Yıldızgil, şöyle konuştu:

"Hiç kımıldama yoktu, bir kanadı kırıktı. Bir kanadını ampute etmek zorunda kaldık. Tek kanatla yaşıyor artık. Tedavisi gerçekleştirdik ve şu an çok sağlıklı. Yemesi, içmesi gayet düzeldi. Tek kanadı olmadığı için doğaya bırakamıyoruz. Çünkü artık doğada yaşama şansı yok. Kliniğimizin daimi misafiri oldu. Artık onunla yaşayacağız. Bizlere saldırmıyor, zarar vermiyor, iyi anlaşıyoruz."

(AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır