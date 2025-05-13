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Doğadan sofraya ölüm gelmesin... Masum görünen zehirli mantarlara dikkat! Uzmanlar uyarıyor...

Erzurum’un Oltu ilçesinde doğadan toplanan mantarların tüketilmesi sonucu zehirlenme vakalarının artması üzerine yetkililerden kritik uyarı geldi. Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Ömer Faruk İşleyen, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında doğada kendiliğinden yetişen yabani mantarların bilinçsizce tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına, hatta ölüme yol açabileceğini söyledi. Detaylar haberimizde…

Doğadan sofraya ölüm gelmesin... Masum görünen zehirli mantarlara dikkat! Uzmanlar uyarıyor...

Erzurum'un Oltu ilçesinde, doğadan toplanan mantarların tüketimi sonrası zehirlenme vakalarında artış yaşanması üzerine açıklama yapan Oltu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Ömer Faruk İşleyen, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

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"BAZI MANTARLAR ÖLÜMCÜL"

Başhekim Dr. İşleyen, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında doğada kendiliğinden yetişen yabani mantarların tüketilmesinin halk sağlığı açısından büyük tehlike oluşturduğunu vurguladı. "Bazı mantarlar masum görünse de içerdikleri toksinler nedeniyle ölümcül olabilmektedir" diyen İşleyen, bu konuda vatandaşların daha bilinçli davranmaları gerektiğini belirtti.

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HAYATİ ORGANLARA CİDDİ ZARARLAR VEREBİLİR!

Mantar zehirlenmeleriyle ilgili bilgi veren İşleyen, mantarların içeriğinde bulunan bazı toksik maddelerin başta karaciğer ve böbrekler olmak üzere hayati organlara ciddi zararlar verebileceğine dikkat çekti.

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"MANTAR ZEHİRLENMELERİNİ CİDDİYE ALIN"

Özellikle amatoksin maddesi içeren türlerin karaciğer yetmezliğine yol açabileceğini ve bu durumun çoğu zaman ölümle sonuçlanabileceğini ifade etti. Ayrıca bazı mantar türlerinin merkezi sinir sistemini etkileyerek bilinç değişiklikleri, halüsinasyonlar ve nöbetlere neden olabileceğini belirten İşleyen, vatandaşlara doğadan mantar toplamak yerine güvenilir ve denetimli kaynaklardan temin etmeleri çağrısında bulundu.

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Dr. İşleyen, muhtemel mantar zehirlenmelerinde zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini hatırlatarak, bu tür vakaların ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
besin zehirlenmesi zehirlenme Erzurum mantar
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