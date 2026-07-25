Doğduğu günden beri kusuyordu! Meğer yüz binde bir görülen hastalığa yakalanmış

Çocuk Cerrahı Op. Dr. Taner Kamacı, hastanın 1, 5 yaşında olduğunu, doğduğundan beri hiç geçmeyen kusma ve gelişim geriliği şikayetleriyle başvurduğunu söyledi. Dr. Kamacı, hastanın yarık damak dudak, kalbinde bazı problemler ve sürekli kusma şikayetiyle dünyaya geldiğini ifade etti.

Şikayetin önce reflü zannedilerek takip edildiğini aktaran Dr. Kamacı, "Bebeklerde kusmanın en sık sebeplerinden bir tanesi mide reflü hastalığıdır. Uzun süre reflü hastalığı olarak takip edilmiş, geçmeyince maması değiştirilmiş. Mama değişimiyle de kusmaları geçmeyince ilaç tedavileri başlanmış, farklı farklı ilaçlar verilmiş. Ama hiçbir şekilde fayda etmemiş. Annesi, 1,5 yaşına kadar hastamızın her gün 8-10 defa kustuğunu söylüyor. Beslendikten hemen sonra kusuyor. 1,5 sene boyunca inanılmaz bir zorlukla yaşamış" dedi.

Dr. Kamacı, şikayetlerin geçmemesi üzerin çocuk gastroenterolojiye gidildiğini söyleyerek, "Onlar bir endoskopi yapıyorlar ve endoskopide de mide çıkışında bir darlık tespit, pre-pirolik antral web dediğimiz doğuştan gelen çok nadir bir hastalık tespit ediliyor. Yaklaşık yüz binde bir görülen çok nadir bir rahatsızlık. Midenin tam çıkışına yakın bir zar oluyor ve bu zar, mide çıkışını daraltıyor. Çocuk, midesine aldığı mamayı veya sütü bağırsağına geçiremiyor. Geçiremediği için zamanla midesi biraz büyüyor ve sürekli kusmalardan kaynaklı olarak da yemek borusunun alt ucundaki sifinkter gevşiyor" dedi.

"DOĞDUĞUNDAN BERİ İLK DEFA KUSMADIĞI BİR DÖNEM GEÇİRİYOR"

"Bu hastalar; sürekli kustuğu için, aldığı besini iyi sindiremediği için gelişme geriliği de oluyor" diyen Dr. Kamacı, konuşmasına şöyle devam etti: "Hastamız bize 1,5 yaşında gelmişti, 10 kiloydu. Bizden önce başvurduğu merkezde tedavisinin ancak İstanbul, İzmir ya da Ankara yapılabileceği, Diyarbakır'da yapılamayacağı söylenmiş. Hastamızı, endoskopisini gördük. Muayenesini yaptık, tetkiklerine baktık ve ameliyat kararı verdik. Hastamızın ameliyatı başarılı bir şekilde geçti. Hem mide çıkışındaki zarı ameliyat ettik, hastamızın her iki kasığında ve göbeğinde fıtıkları da vardı. Aynı seansta fıtık ameliyatları ve sünnetini de yaptık. Hastamız 5-6 ameliyatı aynı anda olmuş oldu. Yaklaşık 4-4,5 saat süren bir ameliyatla hastamız bütün sıkıntılarında tek seferde kurtulmuş oldu. Yaklaşık bir hafta kadar hastanemizde yatırdık. Tedavilerini tamamladıktan sonra hastamızı taburcu ettik. Doğduğundan beri ilk defa kusmadığı bir dönem geçiriyor."

"KİMSENİN AKLINA BÖYLE BİR HASTALIK OLUR DİYE GELMİYOR"

Kusmalardan yorulmuş bir aile olduğunu aktaran Dr. Kamacı, "Ailede bu kusmaların geçmesinden çok da memnun. Bundan sonra artık bol bol beslenmesini, büyümesini, yaşıtlarının kilosuna ulaşmasını bekliyoruz. Kendisine ve ailesine uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz. Birçok cerrahında belki hayatında ilk defa göreceği bir vaka. Teşhisinin koyulması da akla gelmediği için, çok nadir görülen bir vaka olduğu için teşhisi konulamıyor. Dolayısıyla bizim hastamızın da o şekilde. Kimsenin aklına böyle bir hastalık olur diye gelmiyor. O yüzden 1,5 yaşına kadar hastaya endoskopi yapılmamış. Yapılmadığı için teşhisi konulamamış. Akla gelse, endoskopi yapılsa çocuk bu kadar eziyet çekmemiş olacak. Türkiye'de geçen yıl 895 bin civarında bebek doğmuş. Böyle hesaplarsak Türkiye'de bir yılda 9 hastada çıkmış. Teşhisi konulamadan kaybedilen bebekler de var. Onları da hesaplarsak pratikte görünen, teşhisi koyulabilen yılda 5-6 hasta civarında görünüyor. Bunlardan bir tanesi de bize denk geldi" ifadelerini kullandı.

"KUSMALARI DURDU, BENDE RAHAT ETTİM"

Anne Fatma Ayyıldız ise oğlunun aşırı kustuğunu, yarık damak doğduğu için durumu ona bağladıklarını ve bunun üzerine ameliyat ettirdiklerini söyledi. Ameliyattan sonra kusmaların devam ettiğini dile getiren Ayyıldız, "Gastroenterolojiye gittik, başta ilaç tedavisiyle başladık. Bir aylık ilaç sürecimiz oldu, onu bitirdik kusma durmadı. Doktor, ilaçlı film istedi. Sonra farklı ilaçlar, kusma devam edince bu sefer endoskopiye geçtik. Endoskopi çekince hocamız, cerrahi işlemlerin gerektiğini söyledi. Başka hastanelere gittik. Onlar yapamayız, kalbi delik, kalbinde sıkıntı var dediler. Daha sonra Taner hocamıza geldik. O, bütün muayenelerimiz yaptı. Yapabileceğini söyledi, bizde kabul ettik. 19 gün oldu ameliyatı yaptık. Kusmaları durdu, bende rahat ettim. İnşallah bundan sonra böyle devam eder" dedi.

Kaynak: İHA