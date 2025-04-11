Doğu Anadolu'da 5 şehir ilkbaharda yeniden beyaza büründü

Kars'ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar etrafı beyaza bürüdü.

Sabah iş yerlerine giden vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Karın ardından beyaza bürünen köyler de dronla görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde de iki gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştüğü ilçede, vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Hamamlı düzü mevkisinde açan çiğdem ve kardelenler kar altında kaldı, göletlerin yüzeyi buz tuttu.

Çocuklar da okul bahçesinde kar topu oynayarak karın keyfini yaşadı.

Vatandaşlardan Ayhan Demirtaş, AA muhabirine, son günlerde havaların çok soğuduğunu belirterek, "Sabah kalktık her taraf bembeyaz arabamızı temizliyoruz, işe gideceğiz." dedi.

Karla kaplı ormanlık alanlarda güzel manzaralar oluştu.

Ardahan'ın merkezinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.

Ağaçlar ve bitkilerin karla kaplandığı kentte, soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Göle ilçesinde de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece kaydedildi.

Dondurucu soğukların yaşandığı ilçede vatandaşlar sabah işe giderken zorluk yaşadı.

Karla beyaza bürünen Göle, dronla görüntülendi.

AĞRI

Ağrı’da da kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışının ardından dağlar yeniden beyaza büründü.

Eleşkirt ilçesinde bulunan Kösedağ da karla kaplandı.

TUNCELİ

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde de bir süredir etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

Kar yağışıyla evlerin çatıları ile cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek kesimlerde bulunan bazı köy yollarında kar küreme çalışması yaptı.

Erzurum'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar, aralıklarla sabaha kadar etkisini sürdürdü.

Arazilerin ve araçların karla kaplandığı kentte, belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Şenkaya ilçesinde de karla kaplı alanlar dronla görüntülendi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır