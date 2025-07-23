Doğu Karadeniz'de sağanak alarmı: 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye, bir yandan sıcak hava dalgasının etkisi altındayken, diğer yandan Doğu Karadeniz bölgesinde sağanak yağış tehlikesiyle karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ordu, Artvin, Kars, Ardahan, Erzurum'un kuzeydoğusu ve Trabzon illeri için yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Özellikle öğle saatlerinden sonra etkisini göstermesi beklenen yağışların, sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi riskleri beraberinde getirebileceği belirtiliyor. MGM'nin günlük tahmin raporuna göre, belirtilen illerde yaşayan vatandaşların ani su baskınlarına, yıldırım düşmelerine ve dolu yağışına karşı dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca, yağış anında kuvvetli rüzgarın da etkili olabileceği vurgulanıyor.