HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Doğuda kar batıda kuraklık: Gölette korkutan görüntü

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan Türkmenli Göleti’nde su seviyesi, son aylarda yaşanan kuraklık ve yetersiz yağışlar nedeniyle ciddi oranda düştü. Sulama ve içme suyu amaçlı kullanılan gölette, suyun neredeyse tükenme noktasına geldiği gözlendi.

Doğuda kar batıda kuraklık: Gölette korkutan görüntü

Türkiye’nin doğu illerinde yoğun kar yağışı etkili olurken Tekirdağ’da ise yağışların yetersiz olmasından dolayı kuraklık günbegün yüzünü göstermeye devam ediyor. Bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle göletteki doluluk oranı yüzde birin altına gerilerken, su seviyesinin düşmesiyle birlikte bazı alanlarda çamur tabakaları, otlanmalar ve küçük adacıklar oluştu. Göletten çekilen drone görüntüsü, kuraklığın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.
Yetkililer, su seviyesinin kullanılabilir sınırın altına indiğini belirtirken, özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte su tüketiminde daha dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti. Gölette yaşanan çekilmenin hem tarımsal sulamayı hem de içme suyu kaynaklarını olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter ise yaptığı açıklamada, yaşanan tabloya dikkat çekerek vatandaşlara çağrıda bulundu. Bozkurter, "Türkmenli Göleti’nde su seviyesi maalesef sıfırın altına düşmüş durumda. Bu durum, kuraklığın ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını açıkça gösteriyor. Vatandaşlarımızdan bu süreçte suyu daha dikkatli ve tasarruflu kullanmalarını özellikle rica ediyorum. Her damla suyun çok kıymetli olduğu bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Doğuda kar batıda kuraklık: Gölette korkutan görüntü 1

Doğuda kar batıda kuraklık: Gölette korkutan görüntü 2Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Artvin'den acı haber! Çığ altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldıArtvin'den acı haber! Çığ altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Ne Elif'ten ne de arabasından iz var: 5 gündür kayıp!Ne Elif'ten ne de arabasından iz var: 5 gündür kayıp!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.