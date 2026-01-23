HABER

Doğukan Güngör ve Ceyda Ersoy da aralarında! 14 "ünlünün" daha uyuşturucu testi sonucu açıklandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde de rol alan oyuncu Doğukan Güngör ve "ciciş kardeşler" olarak bilinen kardeşlerden Ceyda Ersoy dahil 14 kişinin uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı.

Hazar Gönüllü

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gelişme yaşandı. Bebek Otel'in işletmecisi Arif Altunbulak'ın saçında kokain metabolit tespit edildi. Oyuncu Doğukan Güngör ve "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen kardeşlerden Ceyda Ersoy'un kanında ve saçında kokain pozitif çıktı.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA 14 YENİ SONUÇ

Geçen günlerde gözaltına alınan ve ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek kan örnekleri alınan 14 kişinin uyuşturucu testleri sonuçlandı.

İşte testi pozitif çıkan isimler:

1.Binnur Buse Alper

2.Merve Eryiğit

3.Veysel Avcı

4.Sedef Selen Atmaca (kan negatif, saç pozitif)

5.Arif Altunbulak (kan negatif, saç pozitif)

6.Ece Cerenbeli

7.Merve Uslu (kan negatif, saç pozitif)

8.Saniye Deniz

9.Lerna Elmas

10.Doğukan Güngör

11.Ceren Yıldırım (kan negatif, saç pozitif)

12.Gözde Anuk (kan negatif, saç pozitif)

13.Suat Yıldız (kan negatif, saç pozitif)

14.Ceyda Ersoy

Test sonucu negatif çıkanlar isimler ise şu şekilde:

1.Özge Bitmez

2.Sevgi Taşdan

3.Gülsüm Bayrak

4.Gizem Özköroğlu

