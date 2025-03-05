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  4. Doğumdan sonra evlerine dönerken kaza geçiren çift son yolculuklarına uğurlandı

Doğumdan sonra evlerine dönerken kaza geçiren çift son yolculuklarına uğurlandı

05.03.2025 19:21
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İstanbul'da 6 gün önce dünyaya gelen kız bebekleri ile Düzce’ye dönerken Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolunda otomobilleri ile gişelerdeki beton bariyere çarparak yaşamını yitiren Dr. Yonca Haymana Güngör (32) ve eşi Selman Güngör (33) gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

Doğumdan sonra evlerine dönerken kaza geçiren çift son yolculuklarına uğurlandı

Kaza, dün akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolunun Akyazı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünden Düzce istikametine giden Selman Güngör yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu gişelerdeki beton bariyere çarptı.

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Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken Selman Güngör olay yerinde, doktor eşi Yonca Haymana Güngör ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Güngör çiftinin kazada ağır yaralanan 5 günlük Su Güngör isimli kız bebeklerinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Düzce Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında görev yapan Doktor Yonca Haymana Güngör ile mühendis olan eşi Selman Güngör, Düzce Merkez Büyük Camii’nde ikindi namazında kılınan cenaze namazının ardından Köprübaşı Ömer Efendi Köyü’nde gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

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YENİ DOĞAN BEBEKLERİ İLE EVE DÖNÜYORLARDI

Yonca Haymana Güngör’ün 6 gün önce İstanbul’da doğum yaptığı, eşi ve bebeğiyle birlikte Düzce’deki evlerine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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trafik kazası
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