Doğurduğu çocuğunu bıçaklayıp yakmaya çalıştı! Anne için istenen ceza belli oldu

İstanbul Beşiktaş'ta doğurduğu bebeği vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra çöp konteynırı kenarında yakmaya çalışan Elif D.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Beşiktaş'ta 31 Ağustos 2025'de doğurduğu bebeğinden kurtulmak için vücudunun çeşitli yerlerini bıçaklayan, sonra da çöp konteyneri kenarında yakmaya çalışan şüpheli Elif D.'ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Elif D.'nin dini nikahlı eşinden ayrıldığı, gebeliği sona erdirmek için yasal süreyi kaçırdığı ve hamileliğini ailesinden gizlediği anlatıldı.

BEBEKTEN KURTULMAK İÇİN CANİCE HEM KESTİĞİ HEM YAKTIĞI BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin evde doğumun başlaması üzerine bitişikteki kazan dairesine gittiği, doğumu tek başına yaptığı, kazan dairesinde bulunan makas ile kordonu kestiği, en baştan beri bebeği ailesinden gizleyerek planlı bir şekilde eylemlerini gerçekleştirdiği, doğumdan sonra bebekten kurtulmak amacıyla bebeğin boğazını makas ile boynunu derin bir kese oluşturmak suretiyle yaraladığı, bebeğin göğüs hizasında delici kesici aleti sokmak suretiyle göğsüne bıçak batırarak ölümüne sebep olduğu, şüphelinin sonrasında bebekten kurtulmak için üzerindeki doğum yaptığı iç çamaşırı, pijaması ile bebeği çöp kovasına koyduğu ve yakmaya çalıştığı kaydedildi.

BEBEĞİNİN CESEDİNİ ÇÖPE BIRAKTIKTAN SONRA MARKETE GİDİP ALIŞVERİŞ YAPMIŞ

Şüpheli Elif D.'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, ‘'Annem ve babam benim hamile olduğumu bilmiyorlardı. Sadece ablam biliyordu. Kordonunu kazan dairesinde ben kestim, sonrasında emzirmeden ve hiçbir şey yapmadan kazan dairesine bıraktım. Üzerindeki yaralamaları yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. Doğumdan sonraki hiçbir süreci hatırlamıyorum. Eve gittiğimde bebek ağlama sesi hiç gelmedi. Kazan dairesini yıkadım, temizledim. Orayı yıkarken bebeği poşete koydum, tam hatırlamamakla birlikte muhtemelen bebeğe zarar verdim. Daha sonra bebeği çöp konteynerinin yanına götürdüm. Bebeği yakıp yakmadığımı hatırlamıyorum ancak sonrasında marketten döndükten sonra çöp toplayan görevlilerin benim bıraktığım çöp kovasını söndürmeye çalıştıklarını gördüm. Pişmanım'' ifadelerini kullandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Elif D.'nin ‘canavarca hisle, alt soya ve kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

