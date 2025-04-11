Doğuş Grubu'ndan Özgür Özel'e 'Biz de Atatürkçüyüz' mesajı! Fatih Altaylı 'gece 03.08'de telefonuma geldi' diyerek açıkladı

CHP lideri Özgür Özel'in Şişli mitinginde yaptığı açıklamalar gündem yaratmıştı. Boykot listesinde yer alan Doğuş Grubu için birçok kişiden kendisine mesajlar geldiğini belirten CHP lideri Özel "'Doğuş Grubu aslında size uzak değil bak bak bak. Ama ne yapsınlar baskı altındalar çok korkuyorlar. Bir de böyle olursa batabilirler' diyorlar. Parayı bizden kazanıp saraya yanlayan; batmazsan hatırım kalır, batmazsan hatırım kalır" demişti.

"ÖZEL, FATİH ALTAYLI'YA CEVAP VERDİ" İDDİASI

CHP liderinin bu çıkışı Doğuş Grubu'nun boykot listesinde olmasını eleştiren gazeteci Fatih Altaylı'ya cevap olarak algılanmıştı.

Doğuş Grubu'nun AK Parti'den önce de var olduğunu hatırlatan Altaylı, "AK Parti olmadığı zaman da olur herhalde. Ama Doğuş Grubu bundan nemalanan birisi değil. İş adamları da korku içerisinde boyun eğmişler. Yapacak bir şeyleri yok adamların. Batırıyorlar herifleri. Yeni yeni gruplar var ediyorlar eskilerin üzerine çöküyorlar" demişti.

FATİH ALTAYLI'DAN YENİ AÇIKLAMA

Yaşananların ardından gözlerin çevrildiği Fatih Altaylı'dan yeni açıklamalar geldi. YouTube kanalındaki yayında Altaylı, Özel'in bu sözleri kendisine söylemediğini ancak söylemiş olsa bile bu durumdan alınacak bir şeyin olmadığını söyledi.

"GECE 03.08'DE TELEFONUMA MESAJ GELDİ"

CHP lideri Özel'in kendisine gece saat 03.08'de mesaj attığını belirten Altaylı, gelen mesajı da okudu.

Fatih Altaylı'nın açıklamaları şöyle:

Gece saat 03.08'de telefonuma bir mesaj geldi. Hortladım ne oluyor diye. Özgür Özel mesaj atmış.

"'BİZ DE ATATÜRKÇÜYÜZ' DİYE MESAJLAR GELİYOR"

Diyor ki "Fatih bey, şimdi gördüm bazı yerlerde Özgür Özel Fatih Altaylı'ya cevap verdi diyorlar. Benim sizin Doğuş Grubu'na uygulanan boykot üzerine söylediğiniz cümlelerden inanın haberim bile olmadı. Size bir yanıt vermek, eleştirmek gibi bir niyetim yok. Sürekli bana birileri gelip 'Ya bu Doğuş Grubu sizdendir' falan diyor. Kendileri de bana haber yolluyorlar 'Biz de Atatürkçüyüz falan' diyorlar. Benim cevabım ve sözlerim onlara. Kesinlikle size karşı geliştirilmiş bir şey değil. Açıklığa kavuşturmak istedim."

Ben de Özgür beye dedim ki 'Benim size ne kızma hakkım hakkım var ne de bir siyasetçiye küsme hakkım var.'

"BANA SÖYLESE DE FARK ETMEZ"

Yani Özgür bey bana söylememiş ama bana söylese de fark etmez yani. Özgür Özel'in düşüncesi o, benimki bu.

Mühim olan şu. Bana veya başkasına cevabı hakaret içermiyor, küfür içermiyor. Eleştirebilir çok doğaldır. Bizi yalancılıkla, birilerinin adamı olmakla suçlamıyor da. Bu kadar basit.

"ÖZEL'İN CEVABI DA SON DERECE MEDENİDİR"

Fikir ayrılığı bir düşmanlık değildir. Tam aksine Özgür Özel'in cevabı da son derece medenidir. Benim bunu algılama biçimim de o cevap kadar medenidir. Özgür bey bunu bana söylememiş ama bana söylese de fikrim değişmez. O kendi doğrusunu söylüyor ben kendi doğrumu.

"NAH ÇIKACAK KAVGA!"

Bunu anlamayan aciz birileri 'Aaa kavga çıkacak' diyor. Çıkmayacak kardeşim. Nah çıkacak kavga! Bana bu tonda cevap veren kimseye ben bir laf etmem.