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Doğuştan göz bebeği kaymış! Bir ameliyatla, 20 yıl sonra net görmeye başladı: “Dünyaları verseler almazdım; bana gözümü verdiler”

Doğuştan göz bebeği kayması ve katarakt nedeniyle çocukluğundan bu yana ciddi görme kaybı yaşayan 53 yaşındaki Şirin Kılıç’ın hayatı, riskli olduğu gerekçesiyle yıllarca ertelenen bir ameliyatla değişti. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım tarafından gerçekleştirilen cerrahi müdahaleyle hem görme düzeyi arttı hem de göz yapısı düzeltildi. Yıllardır sol gözü neredeyse hiç görmeyen Kılıç, “Dünyaları verseler almazdım; bana gözümü verdiler” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Doğuştan göz bebeği kaymış! Bir ameliyatla, 20 yıl sonra net görmeye başladı: “Dünyaları verseler almazdım; bana gözümü verdiler”

Doğuştan göz bebeği kaymış, çocukluk yıllarından bu yana ciddi görme kaybı yaşayan Şirin Kılıç'ın hayatı, bir ameliyatla tamamen değişti. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım tarafından gerçekleştirilen cerrahiyle hem görme düzeyi arttı hem de göz yapısı düzeltildi.

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"DOĞUŞTAN GÖZ BEBEĞİ KAYMIŞ"

Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, ameliyat öncesinde hastanın oldukça komplike bir tabloyla geldiğini söyleyerek, “Hastamız doğuştan göz bebeği kaymış, göz bağları zayıflamış, kataraktı sertleşmiş bir durumdaydı. Gittiği hastanelerde cerrahi çok riskli olduğu için önerilmemişti. Görme düzeyi el hareketi hissi düzeyindeydi. Ancak detaylı değerlendirme sonrası, doğru teknik ve deneyimli bir ekiple bu zorlu ameliyatın mümkün olabileceğini öngördük" dedi.

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"HEDEFİMİZ FONKSİYONEL BİR YAŞAM SUNMAK"

Prof. Dr. Yıldırım, "Ameliyatta hem göze zarar vermeden sertleşmiş katarakt temizlendi hem de göz bebeği orta hatta alındı. Bu tarz ameliyatlar risklidir ama teknoloji, deneyim ve hasta güveni bir araya gelince cerrahi başarılır. Biz de cerrahi tecrübemizi, teknolojik donanımımızı ve ekip ruhunu birleştirerek güzel bir sonuç elde ettik. Hastamızın görme oranı yüzde 30-40 seviyesine yükseldi. Şimdi hedefimiz diğer göze de müdahale ederek daha fonksiyonel bir yaşam sunmak" ifadelerini kullandı.

"DÜNYALARI VERSELER ALMAZDIM; BANA GÖZÜMÜ VERDİLER"

Ameliyat sonrası görme yetisini yeniden kazanan Şirin Kılıç ise süreci şöyle anlattı: “Gözüm neredeyse 20 yıldır görmüyordu. Bu süreçte çok sayıda doktora gittim ama hepsi ümitsiz baktı. Hiç kimse ameliyatımı kabul etmedi. Gözümde doğuştan gelen bir problem vardı, bebeklerim kenarda kalmıştı. Yıllarca çaresizce bekledim. Bir arkadaşım ameliyat olmuştu. O vesileyle birkaç kez beni hastaneye getirdi. Başta gelmek istemedim çünkü yine ümitsiz bakacaklarını düşündüm. Yusuf hoca benimle çok güzel ilgilendi ve bu ameliyatı üstleneceğini söyledi. Sol gözüm tamamen kapanmıştı. Işık bile görmüyordum. Çok başarılı bir ameliyat geçirdim. Artık net görebiliyorum. Bu gözümün açılacağını, dünyayı yeniden göreceğimi hiç beklemiyordum. Ne kadar teşekkür etsem az. Dünyaları verseler almazdım; bana gözümü verdiler. Çok mutluyum" dedi.

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(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Göz doktoru körlük göz hastalıkları
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