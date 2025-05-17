HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Doktor ile taksici arasındaki kavga cinayetle bitti! Olay anı ortaya çıktı

İstanbul Maltepe'de Mart ayında bir doktorun kullandığı araç, trafik önünde aniden duran bir taksiye çarptı. Tutanak tutma işlemleri sırasında çıkan tartışma bir anda büyüyünce kavgaya dönüştü. Taksi şoförüne yumruk atan doktor, şoförün ölümüne yol açtı. Olay anının görüntüleri ortaya çıktı. Doktorun tutuklandığı haberi geldi.

Doktor ile taksici arasındaki kavga cinayetle bitti! Olay anı ortaya çıktı

Maltepe, Aydıntepe Mahallesi'nde 12 Mart saat 20.00 sıralarında seyir halindeki taksi şoförü önüne otomobil çıkınca fren yaptı. Aynı anlarda mesaiden dönen Doktor F.Ç. önünde aniden duran taksiye çarptı. Taksici A.Z.S. iddiaya göre kaza tutanağı tutmak isteyince Doktor F.Ç. ile arasında tartışma çıktı.

2

YERE DÜŞÜP KAFASINI ÇARPTI

Yol ortasında araçlarından inen taksiciyle doktorun tartışması kavgaya dönüştü. İtişme sırasında iddiaya göre doktor F.Ç., taksiciye yumruk atıp iterek yere düşürdü. Yere düşen A.Z.S. başını çarptı. Düştüğü yerden bir daha kalkamayan A.Z.S. hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

3

KAZA ANI VE TAKSİCİNİN YERE DÜŞMESİ KAMERADA

Doktorun kullandığı aracın taksiye çarpması, ikili arasındaki kavga anları ve A.Z.S.'nin yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis tarafından ifadesi alınan F.Ç. yaralama suçundan ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak hastanede tedavi gören A.Z.S.'nin hayatını kaybetmesinin ardından Cinayet Büro Amirliği harekete geçti. Doktor F.Ç. bir kez daha gözaltına alındı.

4

DOKTOR 'YUMRUK ATMADIM. KENDİMİ KORUMAK İÇİN İTTİM' DEDİ

Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliğine getirilen doktor F.Ç.'nin poliste verdiği ifadesinde iddia edildiği gibi A.Z.S.'ye yumruk atmadığını kendisinden uzaklaştırmak ve kendisini korumak için ittiğini söylediği öğrenildi. Karşısındaki kişinin düşerek yerden kalkmaması üzerine kavgayı bırakarak ona yardım etmeye çalıştığını söyleyen F.Ç., ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını belirtti.

5

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli F.Ç. işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine gönderildi. Doktor F.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6

İddiaya göre taksici kaza tutanağı tutma konusunda.

7

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vatandaşların bilgilerini yasa dışı bahis sitelerine veriyorlardı! Çete çökertildi Vatandaşların bilgilerini yasa dışı bahis sitelerine veriyorlardı! Çete çökertildi
Bursa'da Kafkas burunlu engerek yılanı görüldüBursa'da Kafkas burunlu engerek yılanı görüldü

Anahtar Kelimeler:
Doktor Maltepe taksi şöförü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakip ile anlaşma sağladı! Jose Mourinho'ya bir şok daha...

Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakip ile anlaşma sağladı! Jose Mourinho'ya bir şok daha...

Altay Bayındır Türkiye'ye geri dönüyor! Fenerbahçe'nin ezeli rakibiyle el sıkıştı

Altay Bayındır Türkiye'ye geri dönüyor! Fenerbahçe'nin ezeli rakibiyle el sıkıştı

Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili istenen cezalar belli oldu!

Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili istenen cezalar belli oldu!

Yer: İstanbul Havalimanı! X-ray, kadınların cinsel organlarında yoğunluk tespit etti... Gerçek şaşkına çeviriyor!

Yer: İstanbul Havalimanı! X-ray, kadınların cinsel organlarında yoğunluk tespit etti... Gerçek şaşkına çeviriyor!

Magandalara geçit yok! Yol kesen, havaya ateş açan ve alkollü araç kullananlar yandı... İşte cezalar!

Magandalara geçit yok! Yol kesen, havaya ateş açan ve alkollü araç kullananlar yandı... İşte cezalar!

Prof. Dr. Celal Şengör'in 2 yıl hapsi istendi! Sebebi belli oldu

Prof. Dr. Celal Şengör'in 2 yıl hapsi istendi! Sebebi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.