HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doktoru darbeden 2 şahıs, adli kontrolle serbest

Doktoru darbeden 2 şahıs, adli kontrolle serbest

25.03.2025 16:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de doktoru darbeden 2 şahıs, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Doktoru darbeden 2 şahıs, adli kontrolle serbest

Olay, dün öğlen saatlerinde Ovacık Mahallesi'ndeki Hürriyet Aile Sağlığı Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez önündeki bankta oturan 58 yaşındaki Dr. Yakup Çelik, E.K. (28) ve O.İ. (29) isimli 2 şahsın saldırısı sonucu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Dr. Çelik, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde doktorun sol göz çevresinde açık yara ve kemik kırığı tespit edildi. Saldırının ardından kaçan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
4 günlük uyarı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de bekleniyor! Bayramda plan yapanlar dikkat4 günlük uyarı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de bekleniyor! Bayramda plan yapanlar dikkat
Bayramda şeker tüketimine dikkat!Bayramda şeker tüketimine dikkat!
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memur-Sen Başkanı'ndan zam talebi!

Memur-Sen Başkanı'ndan zam talebi!

İletişim Başkanlığı'ndan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Evinde çalışmalarını sürdürüyor

İletişim Başkanlığı'ndan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Evinde çalışmalarını sürdürüyor

İBB için kulislerde bu isimler vardı! Epözdemir'den açıklama

İBB için kulislerde bu isimler vardı! Epözdemir'den açıklama

Dans videosunu yayınlayamayınca çileden çıktı! 'Yeter, kavga, gürültü, tantana...'

Dans videosunu yayınlayamayınca çileden çıktı! 'Yeter, kavga, gürültü, tantana...'

Özel'den 'Ekrem İmamoğlu' isyanı: "Öyleyse ben terörist olayım kardeşim!"

Özel'den 'Ekrem İmamoğlu' isyanı: "Öyleyse ben terörist olayım kardeşim!"

Esenyurt'taki uyuşturucu alışverişi 'Pes' dedirtti

Esenyurt'taki uyuşturucu alışverişi 'Pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.