HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dokuz ayrı suçtan aranan şahıs, Buharkent’te yakalandı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde 9 ayrı suçtan aranan şüpheli şahıs jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Dokuz ayrı suçtan aranan şahıs, Buharkent’te yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Buharkent ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca bir yıldır aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri 9 ayrı suçtan aranan H.G. (44) isimli şüphelinin Buharkent’te olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, hırsızlık, silahla tehdit, tehdit hakaret, basit yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması, orman alanlarının işgali ormandan faydalanma ve orman içinde yerleştirilmesi olmak üzere toplam 9 suçtan aranan ve hakkında 9 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G.’yi Feslek Mahallesi’nde kıskıvrak yakaladı.

Dokuz ayrı suçtan aranan şahıs, Buharkent’te yakalandı 1

Ayrıca şüpheli şahsın, yakalanmamak amacıyla Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde bulunan ormanlık alanda saklanırken uyuşturucu madde elde etmek amacıyla taraçalama yöntemi ile ektiği 650 kök kenevir bitkisi 2e yapılan operasyon ile ele geçirildi. Şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ferrari'nin tamire gitmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktıFerrari'nin tamire gitmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Elazığ’da birinci kattan düşen 2 yaşındaki bebek yaralandıElazığ’da birinci kattan düşen 2 yaşındaki bebek yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 kat ceza, haciz... Yeni uygulama başlıyor! Bakan Şimşek 'Bu tarihten sonra devrede olacak' diyerek açıkladı

3 kat ceza, haciz... Yeni uygulama başlıyor! Bakan Şimşek 'Bu tarihten sonra devrede olacak' diyerek açıkladı

Eşi ve çocuklarını sıkıştırınca...

Eşi ve çocuklarını sıkıştırınca...

Sualtı yanardağı 'Balon gibi' şişti! 1 günde 2000'den fazla deprem

Sualtı yanardağı 'Balon gibi' şişti! 1 günde 2000'den fazla deprem

CHP'den AK Parti'ye geçen Umut Yılmaz'dan coşkulu konuşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı ifadeler dikkat çekti

CHP'den AK Parti'ye geçen Umut Yılmaz'dan coşkulu konuşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı ifadeler dikkat çekti

Yine aynı kabusu yaşadılar 'Deprem Ağı' uygulamasından yanlış alarm: Vatandaşlar tepki gösterdi

Yine aynı kabusu yaşadılar 'Deprem Ağı' uygulamasından yanlış alarm: Vatandaşlar tepki gösterdi

Dünya Hafter'i konuşuyor! Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı, diğer oğlu da yardımcısı

Dünya Hafter'i konuşuyor! Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı, diğer oğlu da yardımcısı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.