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Dolandırdığı kişiden aldığı altınları satmaya çalışan şahıs yakalandı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde dolandırdığı şahıstan aldığı altınları satmaya çalışan şahıs, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Dolandırdığı kişiden aldığı altınları satmaya çalışan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, ilçede yaşayan M.Y. isimli şahıs jandarma karakoluna giderek dolandırıldığını söyledi. Olayla ilgili çalışma başlatan Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, A.S. isimli şahsın altınları kuyumcuda bozdurmaya çalıştığını tespit etti. Kuyumcuya operasyon düzenleyen ekipler, A.S. isimli şahsı 4 adet altın bilezik, 1 adet altın zincir, 2 adet tam altın, 1 adet yarım altın ve 1 adet altın yüzük olmak üzere toplam değeri 925 bin 700 lira olan ziynet eşyasını satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şahıs karakola götürülürken ziynet eşyaları ise sahibine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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