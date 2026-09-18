İsim vermeden Yeni Parti'ye yüklendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günlerini israf ediyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında İstanbul Havalimanı üzerinden muhalefete yüklendi, "Tüm dedikleri fos çıktı. 'Uçak inmez' dedikleri İstanbul Havalimanı'mız rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor" ifadelerini kullandı.
"SADECE ELİTLERİN KULLANDIĞI HAVAYOLUNU HALKIN YOLU YAPTIK"
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajları şöyle:
- Bugün hizmete alacağımız 4. ana pist ve ilave yatırımlar, küresel bağlantı gücünde dünya lideri olan İstanbul Havalimanı'na önemli katkılar yapacak.
- Aktif havalimanı sayısını 26'dan 58'e çıkardık. Bir zamanlar sadece elitlerin kullandığı havayolunu halkın yolu yaptık.
- İstanbul Havalimanı'nın önünü kesmek istediler. "Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz" dediler. Muhalefetin tüm dedikleri fos çıktı. "Ne gerek var?" dediler. "Uçak inmez" dedikleri İstanbul Havalimanı'mız rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor. Havalimanımız geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolculuğa ev sahipliği yaparak Avrupa’da 2. sıraya yerleşti. ağustos ayında Avrupa'nın en yoğun havalimanı haline geldi.
"TAKOZ SİYASETİYLE GEMİ YÜRÜTENLER İÇİN DENİZ TÜKENDİ"
- Bu ülkede siyasetçilik oynama dönemi kapandı. Takoz siyasetiyle gemi yürütenler için deniz tükendi. Bundan sonra Türkiye'de eser, vizyon yarışacak.
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- ana pistimizle toplam pist sayımızı 6'ya çıkarıyoruz.
MUHALEFETE GÖNDERME: "İSİM VE KURULTAY TARTIŞMALARIYLA GÜNLERİNİ İSRAF EDEDURSUNLAR"
- Vizyon projemizi eleştirenler isim, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ededursun, biz ülkemize yeni eserler, yatırımlar kazandırmaktan geri durmayacağız. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var.
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