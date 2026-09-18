HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İsim vermeden Yeni Parti'ye yüklendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günlerini israf ediyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın ağustos ayında Avrupa'nın en yoğun havalimanı haline geldiğini söyledi. Erdoğan konuşmasında muhalefete ve özellikle Yeni Parti'ye dikkat çeken bir göndermede bulunurken "Onlar isim, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ededursun, bizim yapacak çok işimiz var" mesajı verdi.

İsim vermeden Yeni Parti'ye yüklendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günlerini israf ediyorlar"
Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında İstanbul Havalimanı üzerinden muhalefete yüklendi, "Tüm dedikleri fos çıktı. 'Uçak inmez' dedikleri İstanbul Havalimanı'mız rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor" ifadelerini kullandı.

İsim vermeden Yeni Parti ye yüklendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günlerini israf ediyorlar" 1

"SADECE ELİTLERİN KULLANDIĞI HAVAYOLUNU HALKIN YOLU YAPTIK"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajları şöyle:

  • Bugün hizmete alacağımız 4. ana pist ve ilave yatırımlar, küresel bağlantı gücünde dünya lideri olan İstanbul Havalimanı'na önemli katkılar yapacak.
  • Aktif havalimanı sayısını 26'dan 58'e çıkardık. Bir zamanlar sadece elitlerin kullandığı havayolunu halkın yolu yaptık.
  • İstanbul Havalimanı'nın önünü kesmek istediler. "Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz" dediler. Muhalefetin tüm dedikleri fos çıktı. "Ne gerek var?" dediler. "Uçak inmez" dedikleri İstanbul Havalimanı'mız rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor. Havalimanımız geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolculuğa ev sahipliği yaparak Avrupa’da 2. sıraya yerleşti. ağustos ayında Avrupa'nın en yoğun havalimanı haline geldi.

İsim vermeden Yeni Parti ye yüklendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günlerini israf ediyorlar" 2

"TAKOZ SİYASETİYLE GEMİ YÜRÜTENLER İÇİN DENİZ TÜKENDİ"

  • Bu ülkede siyasetçilik oynama dönemi kapandı. Takoz siyasetiyle gemi yürütenler için deniz tükendi. Bundan sonra Türkiye'de eser, vizyon yarışacak.
    1. ana pistimizle toplam pist sayımızı 6'ya çıkarıyoruz.

İsim vermeden Yeni Parti ye yüklendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günlerini israf ediyorlar" 3

MUHALEFETE GÖNDERME: "İSİM VE KURULTAY TARTIŞMALARIYLA GÜNLERİNİ İSRAF EDEDURSUNLAR"

  • Vizyon projemizi eleştirenler isim, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ededursun, biz ülkemize yeni eserler, yatırımlar kazandırmaktan geri durmayacağız. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel'den sert tepki! "Sen buradan git, gelme buraya" Özgür Özel'den sert tepki! "Sen buradan git, gelme buraya"
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuvvetli rüzgar ağacı devirdiKuvvetli rüzgar ağacı devirdi
Ordu’da beton yol çalışmaları sürüyorOrdu’da beton yol çalışmaları sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!

ABD resmen duyurdu! O ülkeye milyarlarca dolarlık F-35 sattılar

ABD resmen duyurdu! O ülkeye milyarlarca dolarlık F-35 sattılar

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Ünlülere operasyon: Gözaltı listesi belli oldu!

Ünlülere operasyon: Gözaltı listesi belli oldu!

Akaryakıtta tabela değişiyor! Motorine indirim geliyor

Akaryakıtta tabela değişiyor! Motorine indirim geliyor

SPK 131 fonun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası devrede

SPK 131 fonun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası devrede

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.