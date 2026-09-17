Yeni Parti'de isim değişikliği mi olacak? Özgür Özel açıkladı!

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, “Yeni Parti” ismiyle ilgili bir iltibas kararı verilmesi ihtimaline ilişkin, “Beklemiyoruz ama böyle bir karar verilirse de, isimde küçük bir değişiklik yaparak devam ederiz. Bu partiyi toplum kurdu ve sahiplendi. Karşılaştığımız her zorluğun farkında. Böyle bir şey olduğunda da biz bu ‘yeni’ adını terk etmeyi düşünmüyoruz” dedi.

"'YENİ' ADINI KORUYACAĞIZ"

Özel, söz konusu durumda “Yeni” adını koruyarak isim değişikliğine gidebileceklerini belirtti.

İsim tartışmasının hukuki boyutuna da değinen Özel, konuyla ilgili Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'la temasta bulunduğunu ancak görüşmelerin henüz sonuçlanmadığını ifade etti.

Yeni Arayış’tan Murat Aksoy'a açıklamalarda bulunan Özel, “Kendileri başvuruda bulunmuşlar. Biz de buna karşı hamlemizi yapıp, gerekli savunmamız mahkemeye sunacağız” diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi’nin karar vermesini istediklerini belirten Özel, konunun kamuoyunda “partiye kapatma davası açılmış gibi” tartışılmasının yanlış olduğunu söyledi.