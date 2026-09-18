Ordu’da beton yol çalışmaları sürüyor

Ordu’da kırsal mahallelerde ulaşım konforunu artırmaya yönelik beton yol çalışmaları sürerken, Aybastı ilçesi Alacalar Mahallesi Sevdeş bağlantı yolunun 1,7 kilometrelik bölümü betonlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yoğun yapılaşmanın bulunduğu güzergahta gerçekleştirilen çalışma ile vatandaşların yıllardır yaşadığı toz ve çamur kaynaklı ulaşım sorunlarının giderilmesi hedeflendi. Betonlama çalışmasının tamamlanmasıyla yol, her mevsim daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunan bir güzergâha dönüştürüldü.

Bölge ulaşımı açısından önemli bir bağlantı noktası olan Alacalar-Sevdeş yolu, mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre mahallelere de ulaşım kolaylığı sağlıyor. Gölköy ve Kabataş ilçelerine de alternatif olarak ulaşım sağlayan güzergah, bölgedeki ulaşım ağının güçlenmesine katkı sağlıyor.

Öte yandan vatandaşlar, yıllardır yaşadıkları yol sorununun çözüme kavuşmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.