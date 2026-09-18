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Güven kazanıp milyonluk alışveriş yaptılar, ödemeleri yapmayınca yakalandılar

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde vatandaşlardan zeytinyağı, kuruyemiş ve hayvan alımı yaparak ilk alışverişlerde ödemeleri eksiksiz gerçekleştirdikten sonra güven kazandıkları, sonraki alımlarda ise çeşitli bahanelerle ödeme yapmadıkları tespit edilen 6 şüpheli, Aydın, Manisa ve Denizli’de düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Güven kazanıp milyonluk alışveriş yaptılar, ödemeleri yapmayınca yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bozdoğan ve çevre ilçelerde meydana geldiği değerlendirilen olaylara yönelik çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin, vatandaşlardan zeytinyağı, kuruyemiş ve hayvan alımı gerçekleştirdiği, ilk alımlarda bedelleri eksiksiz ödeyerek güven kazandıkları, sonraki alımlarda ise çeşitli bahaneler ileri sürerek ürün ve hayvan bedellerini ödemedikleri belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında 15 Eylül 2026 tarihinde Aydın, Manisa ve Denizli olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Y.G. (35), H.Ş. (43), T.Ş. (37), O.A. (33), P.T. (20) ve H.Ş. (29) isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 3 adet cep telefonu da ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güven kazanıp milyonluk alışveriş yaptılar, ödemeleri yapmayınca yakalandılar 1

Güven kazanıp milyonluk alışveriş yaptılar, ödemeleri yapmayınca yakalandılar 2

Güven kazanıp milyonluk alışveriş yaptılar, ödemeleri yapmayınca yakalandılar 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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