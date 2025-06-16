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Dolandırıcı avukattan 'pes' dedirten oyun! Yazım hatasıyla yakayı ele verdi, adliyede suçüstü yakalandı

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Serkan Korkmaz, dolandırıcılık suçundan hükümlü erkek arkadaşının tahliyesi için kendisiyle anlaşan Yasemin B.'yi sahte evraklarla dolandırdı. Ancak dolandırıcı avukatı yazım hatası ele verdi. Yasemin B., sahte evraklarla dolandırıldığını anlayınca savcılığa başvurdu. Avukatın, sahte belgeler ile 578 bin 900 lira dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Dolandırıcı avukat çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dolandırıcı avukattan 'pes' dedirten oyun! Yazım hatasıyla yakayı ele verdi, adliyede suçüstü yakalandı

İstanbul'da meydana gelen olayda, dolandırıcılık suçundan hükümlü bulunan erkek arkadaşının tahliyesi için Yasemin B., İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Serkan Korkmaz ile anlaştı. Danışmanlık aldığı avukat, Yasemin B.'nin erkek arkadaşını tahliye ettireceğini belirtti. Korkmaz, hapis cezalarının adli para cezalarına çevirttiğine dair sahte evraklar hazırladı.

YAZIM HATASI ELE VERDİ

Serkan Korkmaz, ‘sulh ceza hakimliği' olması gereken ‘sulh ceza mahkemesi' yazılı ağır ceza mahkemesi başkanının da ismini kullandığı sahte tahliye kağıtları ve Adalet Bakanlığı'nın düzenlediğine dair "tahliyesinde sakınca bulunmamaktadır" yazılı sahte evraklar oluşturdu. Erkek arkadaşının tahliye olacağına inanan Yasemin B., durumu başka bir avukatla paylaşınca Korkmaz'ın dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Yasemin B.'nin durumu anlattığı diğer avukat, bu durumun mümkün olmayacağını ve dolandırılmış olabileceğini söyleyince Yasemin B., Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

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ADLİYEDE SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Anadolu Adliyesi Polis Merkezi Amirliği ekipleri dolandırıcı avukata operasyon yaparak gözaltına aldı. Yasemin B., savcı ve polisle ekipleri ile koordine olup yerlerini bildirdi. Serkan Korkmaz, Yasemin B. ile adliyede görüştüğü esnada şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin, Yasemin B.'yi toplamda 578 bin 900 TL dolandırdığı öğrenildi.

"DUYDUĞU GÜVENDEN FAYDALANIP MENFAAT TEMİN ETTİĞİM DOĞRUDUR"

"Sahtecilik ve dolandırıcılık" suçundan birçok suç kaydı bulunan, yargılanıp ceza dahi aldığı belirlenen ve başka müvekkillerini toplamda 10 milyon lira dolandırdığı tespit edilen avukat Serkan Korkmaz, hakkındaki suçlamayı kabul etti. Korkmaz, "Bazı evrakları onu aldatmak amacıyla sahte olarak oluşturduğumu kabul ediyorum. Sahte evraklarla tarafıma duyduğu güvenden faydalanıp menfaat temin ettiğim doğrudur. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

Savcılık, şüphelinin avukatlık mesleği sebebiyle kendisine duyulan güveni kötüye kullanarak çeşitli bahanelerle sahte evrak düzenlediğini belirterek tutuklanmasını talep etti. Şüpheli Serkan Korkmaz, "Resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Avukat sahtecilik
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