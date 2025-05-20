HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dolandırıcılar bu sefer de gözlerini TUSAŞ'a dikti! Hem isim hem de logo kullanıp...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), dolandırıcıların yeni taktiklerine karşı uyardı. TUSAŞ, kurumun ismi ve logosuna karşı uyardı. Yeni taktikle dolandırıcılar, reklam yapıp dolandırmaya çalışıyorlar.

Dolandırıcılar bu sefer de gözlerini TUSAŞ'a dikti! Hem isim hem de logo kullanıp...
Çiğdem Sevinç

TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ) sosyal medya platformu X (Twitter) hesabından yaptığı açıklama ile dolandırıcıların yeni taktikleri hakkında uyarıda bulundu.

thumbs_b_c_bb6eb657cd84731103f35548eb5a7376

TUSAŞ'IN AÇIKLAMASINDA YER ALAN İFADELER ŞU ŞEKİLDE OLDU:

"Dolandırıcılık uyarısı; bazı dijital mecralarda kurumumuzun ismi ve logosu kullanılarak 'Yatırım fırsatı', 'Hisse satışı', 'Halka arz' gibi tamamen dolandırıcılık maksatlı reklamlar yayınlanmaktadır. Vatandaşlarımızın, milli duyguları sömüren bu tarz asılsız girişimlere karşı dikkatli olmalarını, yapılan duyurulara itibar etmemelerini önemle rica ederiz"

Ekran görüntüsü 2025-05-20 104325

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'de fırtınanın bilançosu ağırlaşıyor: Can kaybı 29'a yükseldiABD'de fırtınanın bilançosu ağırlaşıyor: Can kaybı 29'a yükseldi
İnşaata tırmanarak canlarını hiçe saydılarİnşaata tırmanarak canlarını hiçe saydılar

Anahtar Kelimeler:
TUSAŞ dolandırıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Biri hamile kaldı, diğeri ölüm tehdidi aldı... Dayı istismarı

Biri hamile kaldı, diğeri ölüm tehdidi aldı... Dayı istismarı

Erken emeklilik geliyor! 1 milyon kişi yararlanacak

Erken emeklilik geliyor! 1 milyon kişi yararlanacak

Fenomen yarışmaya dahil oldu! Son haline yorum yağdı! 'Tanıyamadım'

Fenomen yarışmaya dahil oldu! Son haline yorum yağdı! 'Tanıyamadım'

Bu sabah İBB soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Taner Çetin hakkında çok konuşulacak iddialar: Villa, ihale, alkollü araç sürme...

Bu sabah İBB soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Taner Çetin hakkında çok konuşulacak iddialar: Villa, ihale, alkollü araç sürme...

Yüksel Güran'ın son hali! Cezaevindeki görüntüsü ortaya çıktı

Yüksel Güran'ın son hali! Cezaevindeki görüntüsü ortaya çıktı

Silah bırakma sürecinde Türkiye'nin kırmızı çizgisi! 'Savaş nedeni sayılacak' PKK'dan boşalan bölgeye onlar yerleştirilecek

Silah bırakma sürecinde Türkiye'nin kırmızı çizgisi! 'Savaş nedeni sayılacak' PKK'dan boşalan bölgeye onlar yerleştirilecek

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.