Dolandırıcılar bu sefer de gözlerini TUSAŞ'a dikti! Hem isim hem de logo kullanıp...

TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ) sosyal medya platformu X (Twitter) hesabından yaptığı açıklama ile dolandırıcıların yeni taktikleri hakkında uyarıda bulundu.

TUSAŞ'IN AÇIKLAMASINDA YER ALAN İFADELER ŞU ŞEKİLDE OLDU:

"Dolandırıcılık uyarısı; bazı dijital mecralarda kurumumuzun ismi ve logosu kullanılarak 'Yatırım fırsatı', 'Hisse satışı', 'Halka arz' gibi tamamen dolandırıcılık maksatlı reklamlar yayınlanmaktadır. Vatandaşlarımızın, milli duyguları sömüren bu tarz asılsız girişimlere karşı dikkatli olmalarını, yapılan duyurulara itibar etmemelerini önemle rica ederiz"

(DHA)