Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin! Sakın 'Evet' demeyin

Dolandırıcıların yöntemleri her geçen gün değişiyor. Son günlerde birçok kişi bilinmeyen numaralardan gelen telefon çağrılarıyla karşı karşıya kalıyor. Dolandırıcıların yeni yöntemi ise, 'Alo, sesim geliyor mu?' oldu. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yeni yönteme karşı vatandaşları uyardı. Peki ne yapmamız gerek? Dolandırıcıların 'evet' yanıtıyla yaptıkları şoke etti.

Cansu Akalp

Dolandırıcıların yöntemleri bitmiyor. Son günlerde artan telefon dolandırıcılığı yöntemlerinden biri de "Alo, sesim geliyor mu?" sorusuyla başlıyor. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, özellikle 0850’li ve sanal numaralardan gelen bu çağrılara karşı vatandaşları uyardı.

"EVET' DEMEYİN"

Ekol TV'den Dilara Şahin'in haberine göre; Prof. Dr. Kırık, dolandırıcıların gece geç saatlerde arayarak “evet” cevabını almaya çalıştığını belirterek, "Bu kelimeyle adınıza hat açabiliyor, farklı aboneliklere onay verebiliyorlar. Yapay zeka teknolojisiyle sesinizi klonlayarak hiç söylemediğiniz cümleleri bile adınıza kullanabiliyorlar" dedi.

"KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ SAKIN PAYLAŞMAYIN"

Dolandırıcıların, polis veya savcı kılığına girip arka planda telsiz sesleri vererek güven kazanmaya çalıştığını ifade eden Kırık, özellikle yaşlı vatandaşların hedef alındığını vurguladı. “Kişisel bilgilerinizi asla paylaşmayın. ‘Evet, onaylıyorum, kabul ediyorum’ gibi ifadeler kullanmayın” uyarısında bulundu.

Kırık, 0850’li numaraların denetiminin GSM hatlarına göre zayıf olması nedeniyle dolandırıcılar tarafından tercih edildiğini, bu numaraların yurt dışından da temin edilebildiğini hatırlatarak, şüpheli aramalarda dikkatli olunması gerektiğini söyledi

