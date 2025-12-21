HABER

Dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 12 yıl cezayla aranan şahıs yakalandı

Gaziantep'te dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Gaziantep’te dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, Şahinbey ilçesinde bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçu başta olmak üzere 5 ayrı suçtan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.K. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Gaziantep
