Dolandırıcılık yöntemi pes dedirtti: Kredi notunu yükseltip ’yüksek limitli’ kredi yalanıyla milyonluk vurgun

Antalya’da sosyal medya üzerinden kredi danışmanlığı vaadiyle gerçekleştirilen 1 milyon 650 bin liralık nitelikli dolandırıcılık olayına ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

Dolandırıcılık yöntemi pes dedirtti: Kredi notunu yükseltip ’yüksek limitli’ kredi yalanıyla milyonluk vurgun

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne müracaatta bulunan A.C. isimli müşteki, sosyal medyada kullanılan bir uygulama üzerinden kredi danışmanlığı profili adı altında yayın yapan şahıslarla iletişime geçtiğini belirtti. Müşteki, yapılan telefon görüşmelerinde şüpheli şahsın, tanıdığı banka görevlileri aracılığıyla findeks notunu yükselterek yüksek limitli kredi kullandıracağını söylediğini ifade etti. Bu beyanlar üzerine birçok bankada hesap açtırdığını aktaran müşteki, online bankacılık şifreleri ile kimlik bilgilerini şahıslarla paylaştığını, bilgisi dışında toplam 1 milyon 650 bin lira tutarında kredi çekilerek şüphelilerin hesaplarına yatırıldığını öğrendiğini kaydetti. Dolandırıldığını fark ettikten sonra şüpheli şahıslara bir daha ulaşamadığını belirten müşteki, şikayetçi oldu. Yapılan çalışmalar ve kamera incelemeleri neticesinde, olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın Y.V. olduğu tespit edildi.
Görevliler tarafından yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

