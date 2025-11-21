Dolandırıcılıktan aranıyordu, Digor’da yakalandı

Kars’ın Digor ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı’nca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda jandarma ekipleri, hakkında "Bilişim Sistemlerini Banka veya Kredi Kartı Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 5 yıl hapis cezası arama kararı bulunan 1 kişiyi yakaladı. Yürütülen çalışmalarda yakalanan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız, aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" denildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır