Dolmuş şoförüne silahlı saldırı düzenleyen dolmuş şoförü çıktı

Samsun’da dolmuş minibüs içinde silahlı saldırıya uğrayan sürücüye ateş eden kişi dolmuş sürücüsü çıktı. Gözaltına alınan silahlı saldırgan adliyeye sevk edildi.

Olay, Canik ilçesi Dereler Mahallesi Dereler Mezarlığı’nın alt kısmında dün meydana geldi. Dolmuş minibüs şoförü M.A. (36), seyir halindeyken kimliği sonradan belirlenen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sol koluna isabet eden kurşun giriş çıkış yaparken, yaralı sürücü kendi aracıyla özel bir hastaneye giderek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen E.A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıda 3 kurşun isabet eden minibüste incelemede bulundu. Gözaltına alınan silahlı saldırganın aynı hatta çalışan dolmuş şoförü çıktı. Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen E.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Dolmuş şoförüne silahlı saldırı düzenleyen dolmuş şoförü çıktı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Samsun
