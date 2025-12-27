HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Dolu yağışı horona engel olmadı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen festivale katılan vatandaşlar, dolu yağışına aldırış etmeden horon oynadı. Festivalde soğuk havayı tulum ve kemençe eşliğinde tepilen horon ısıttı.

Dolu yağışı horona engel olmadı

Sakarya Rizeliler Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen şehir merkezinde ilk kez hamsi festivali düzenlendi. Gar Meydanı'nda kurulan stantlarda vatandaşa kemençe ve tulum eşliğinde 2 tona yakın hamsi ikram edildi. Festivalde vatandaşlar, dolu yağışına aldırış etmeden horon oynamaya devam etti. Vatandaşların engel tanımadığı horon sevgisinde onlarca kişi el ele tutuşarak müzik eşliğinde oynadı. Dolu yağışı altında horon oynanması ise renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte 2 ton hamsi dağıtıldığını belirten dernek üyesi Serhan Nizam, "Soğuk kış gününde içleri ısıtacak hamsi festivali düzenledik. Vatandaşlarında katılımı yoğun oldu ve iki ton hamsiyi de hemşerilerimize ikram etti" dedi.

"Rize ile Sakarya arasında kültür köprüsü kurmaya çalıştık"

Rize ile Sakarya arasında kültür köprüsü kurduklarını belirten dernek üyesi Alptekin Ekşi, "Halkımıza soğuk kış gününde hamsi, tulum ve kemençe ile kültür birleşmesi yaşatıyoruz. Şuan dolu da yağsa hamsinin, kemençe ve tulumun sıcaklığı insanları ısıtıyor. Böyle bir etkinliği Sakarya'nın merkezinde ilk defa yapıyoruz. Bunun devamı gelecek çünkü insanların ilgisi ve neşesi gerçekten güzel" diye konuştu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ'da kapalı köy yolu 103 oldu, ekipler çalışmalarını sürdürüyorElazığ'da kapalı köy yolu 103 oldu, ekipler çalışmalarını sürdürüyor
Boztepe beyaz gelinliğini giydiBoztepe beyaz gelinliğini giydi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.