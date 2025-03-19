Domaniç-İnegöl kara yolunda ticari araç devrildi

Kar yağışının etkili olduğu Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla Orman Deposu yakınlarında bir ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından olay yerine yönlendirilen ekipler, bölgedeki trafiğin güvenliğini sağladı.

Kurtarıcı yardımıyla araç bulunduğu yerden kaldırılırken, yol kısa süreliğine kontrollü olarak trafiğe açık tutuldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır