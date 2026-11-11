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Domaniç'te seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Domaniç'te seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, Domaniç ilçe merkezinden Ilıcaksu Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere yola çıkan İ.K. yönetimindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Domaniç te seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu 1

OTOMOBİL YANDI

Araçtan duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, büyük panik yaşadı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine kendisini araçtan dışarı atan İ.K., son anda kurtuldu.

Domaniç te seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu 2

ALEVLERE MÜDAHALE EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alev alev yanan otomobile müdahale ederek yangını söndürdü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kütahya
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